„Unsere erste Begegnung wurde von einer gemeinsamen Freundin eingefädelt, die uns gezielt verkuppeln wollte“, erinnert sich Beate Schuller mit einem Schmunzeln an das erste Kennenlernen mit ihrem späteren Ehemann Hannes, mit dem sie nun das 30-jährige Ehejubiläum in ihrem Heimatort Flattendorf gefeiert hat. „Ehrlich gesagt: Es war keine Liebe auf den ersten Blick – ich konnte ihn beim ersten Treffen absolut nicht riechen.“ Doch das Blatt wendete sich: Nur drei Wochen später trafen sie sich erneut und von da an schlug es ein wie ein Blitz.

Nach eineinhalb Jahren war das „Ja“ besiegelt, wobei der Zeitplan ein wenig beschleunigt wurde: Nur einen Monat nach der standesamtlichen Trauung machte bereits ihr erster Sohn das Familienglück perfekt. Dass im Jahrestakt drei weitere Kinder folgten, ließ den Gedanken an eine kirchliche Hochzeit schnell in den Hintergrund rücken. „Wir sind einfach über die Familienplanung nicht zum Heiraten in Weiß gekommen, aber das zählt genauso“, verrät Beate Schuller. Zudem sei ihr Mann Hannes ein bekennender Verweigerer des großen Auftritts. Für das Paar ist ohnehin klar: Wenn man weiß, dass man zusammengehört, braucht es kein zweites „Ja“ vor dem Altar, um das Glück amtlich zu machen.

30 Jahre gemeinsam gewachsen

Was vor 30 Jahren begann, wurde nun im Garten ihres Hauses in Flattendorf gebührend gewürdigt. Am 1. Juni lud das Ehepaar Schuller seine Liebsten ein, um auf drei gemeinsame Jahrzehnte anzustoßen. Dass es dabei gemütlich und persönlich zuging, war dem Paar besonders wichtig. In vertrauter Runde, bei einer Raffaello-Torte und prickelndem Sekt, ließ das Paar die Erinnerungen an die gemeinsame Zeit aufleben. „Ein Tag ganz nach unserem Geschmack‘“, freut sich das Jubelpaar gemeinsam.

Gemeinsam auf der Überholspur

Gemeinsam mit ihren vier Kindern – drei Söhnen und einer Tochter – sowie den zwei Schwiegertöchtern und dem Enkelkind bildet das Ehepaar eine beeindruckende Mannschaft. Wenn das Herz der Familie für etwas höher schlägt, dann neben der gemeinsamen Zeit vor allem für chromblitzende Oldtimer und elegante Sportwagen. Hier wird PS-Begeisterung generationenübergreifend geteilt, was wohl auch erklärt, warum es bei den Schullers selten einen Gang zurück gibt.

Doch auch das „Tempo-Duo“ gönnt sich hin und wieder eine Auszeit vom turbulenten Alltag. Nach 30 Jahren Ehe war es an der Zeit, ein Versäumnis aus ihrer Anfangszeit nachzuholen: die Hochzeitsreise. Das Paar gönnte sich eine Auszeit in Südtirol. Die Wahl des Reiseziels kam nicht von ungefähr, denn beide sind passionierte Berg-Fans. Besonders genossen haben sie dabei die seltene Zweisamkeit, erzählen die beiden. „Es war herrlich, einmal ganz in Ruhe die Seele baumeln zu lassen, ohne dass der Alltag – mit all seinen täglichen Verpflichtungen und Anliegen – im Hintergrund präsent war“, schwärmt Beate Schuller. Für das Paar war diese Reise ein Meilenstein einer Ehe, die sich über drei Jahrzehnte hinweg bewährt hat.