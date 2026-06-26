Die Botschaft von Greenpeace ist klar: Es braucht eine Begrünungsoffensive. Anlässlich der akuten Hitzewelle hat die Umweltschutzorganisation die Hitzebelastung in Österreichs Städten im Hinblick auf deren Grünflächenanteil untersucht. Zwei Städte aus Mittelkärnten schnitten ausgesprochen schlecht ab.

Die Analyse der 80 bevölkerungsreichsten Städte des Landes zeigt: Sechs Städte litten 2025 unter sehr großer Hitzebelastung, weitere 21 unter großer Belastung. Mit einer sehr hohen Belastung durch zahlreiche Hitzetage mit 30 Grad und mehr im Vorjahr stechen Wolfsberg, St. Veit, Völkermarkt, Wien, Eisenstadt und Leibnitz hervor. Innsbruck, Feldkirchen, Villach und Seiersberg-Pirka verzeichneten 2025 eine hohe Hitzebelastung.

Mit 34 Hitzetagen zählt St. Veit zu den Städten mit einer sehr hohen Hitzebelastung. Um gegen die Hitze anzukämpfen, wies die Stadt vergangenes Jahr einen Grünanteil von 24 Prozent auf. „Der Hauptplatz und andere Plätze sind versiegelt. Das Thema ist uns bewusst und es wird daran gearbeitet“, erklärt Stadtrat Walter Brunner (ÖVP), der die Referate Natur-, Umwelt- und Klimaschutz innehat. Konkret wird der Hauptplatz in Kürze eine grüne Neugestaltung erfahren. „Es gibt ein Konzept und die Umsetzung steht unmittelbar bevor“, kündigt Brunner an. Die grüne Oase soll noch im Juli entstehen.

Passend zum Thema lädt die Stadt St. Veit am Donnerstag, dem 2. Juli, um 17 Uhr zum ersten St. Veiter Hitzeschutzabend vor dem Rathaus ein. Im Mittelpunkt stehen praktische Infos rund um Hitzeschutz, Gesundheit und ein gutes Durchkommen durch heiße Sommertage.

Hohe Hitzebelastung in Feldkirchen

Etwas weniger heiß war es in Feldkirchen – die Tiebelstadt schnitt mit einer hohen Hitzebelastung ab. Dort gab es im letzten Jahr 30 Hitzetage. Denen gegenüber stand ein Grünanteil von 26,2 Prozent. Umweltstadtrat Christoph Gräfling (Gemeinsam für Feldkirchen) weiß über das Thema Bescheid. „Es ist in allen Städten ein Thema – besonders bei großen Parkflächen, wo die Hitze gespeichert wird und es keine Beschattung gibt. Daher veranstalte ich seit Jahren die Baumaktion.“ Bei dieser Aktion können Bäume und Sträucher zum Selbstkostenbeitrag gekauft werden. Insgesamt konnten bereits 900 Bäume bei dieser Initiative ausgegeben werden. „Wir sind in der Stadt aber schon lange auf der Suche nach einem Musterprojekt, um die Hotspots gezielt zu begrünen.“

Im Feldkirchner Schulcampus wurden Bäume gepflanzt © Klar! Tiebeltal und Wimitzerberge

Zudem setze die Stadt auf eine gute Zusammenarbeit mit der KLAR Tiebeltal und Wimitzerberge. Erst kürzlich konnte das Projekt „Schulcampus Feldkirchen wird grün“ umgesetzt werden. Mehrere Bäume, Sträucher und Sitzgelegenheiten wurden hierfür installiert. Besonders an Hitzetagen bieten Bäume einen Rückzugsort. „Unter einem Baum ist ein Mikroklima, wo es angenehmer ist.“

Auch Greenpeace-Boden- und Naturschutzexpertin Melanie Ebner unterstreicht: „Der beste Zeitpunkt, um Österreichs Städte langfristig gegen Hitzewellen zu wappnen, ist jetzt. Denn je schneller schattenspendende Bäume und kühlende Grünflächen die Chance haben zu wachsen, desto besser können sie den betroffenen Menschen erholsame Abkühlung bringen.“

Melanie Ebner, Expertin für Boden- und Naturschutz bei Greenpeace Österreich © Mitja Kobal/Greenpeace

Die Ergebnisse der Greenpeace-Satellitendatenanalyse zeigen auch eine Chance: In vielen Stadtzentren gebe es Potenzial für mehr grüne Infrastruktur. Um Städte fit für die Zukunft zu machen, die Bewohner effektiv vor Hitzetagen sowie Hochwasser zu schützen und gleichzeitig die urbane Artenvielfalt aufblühen zu lassen, lädt Greenpeace alle Bürgermeister dazu ein, die „NaturStadt-Garantie“ zu unterzeichnen und mehr Grün als Grau zu schaffen.