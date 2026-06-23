Bei strahlendem Sonnenschein und besten Bedingungen ging die 30. Auflage des HAGE-Zirbitzlaufs über die Bühne. Veranstaltungsleiter Hubert Fessl konnte dazu 110 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, darunter elf Nordic Walker, in St. Anna am Lavantegg, am Fuße des Zirbitzkogels, begrüßen.

Die sportliche Herausforderung hatte es auch dieses Jahr, abgesehen von den Temperaturen, wieder in sich: Auf der 8,4 Kilometer langen Strecke bis zur Rothaidenhütte galt es, 550 Höhenmeter möglichst schnell zu bewältigen. Passend zum Jubiläum durfte sich die Region über einen Heimsieg freuen. Sabrina Pabst vom SC Obdach/Kolland Topsport setzte sich bei den Damen in 52:56 Minuten durch. Die St. Wolfgangerin verwies Angelika Sajko (54:21 Minuten) und Sabine Neuper (59:30 Minuten, beide runninGraz) auf die Plätze.

Die schnellste Zeit des Tages erzielte Manuel Wartbichler vom ATUS Judenburg. Er erreichte das Ziel nach 46:05 Minuten und sicherte sich damit den Gesamtsieg bei den Herren vor Stefan Fleck (RTR Atus Weiz/48:07 Minuten) und Rudolf Reitberger (Sportunion IGLA Long Life/49:36 Minuten).

Auch die Nordic Walker zeigten starke Leistungen. Die Bestzeiten gingen an Wolfgang Miesbacher vom Atus Knittelfeld in 1:08:15 Stunden sowie an Judith Pirker in 1:24:04 Stunden.

Für weitere Murtaler Erfolge sorgten die Klassensieger Mia Moitzi, Matteo Reisz (beide U16), Emil Fessl (U18), Herbert Ernst (M60), Luise Moitzi (W75) und Johann Reiter (M75).

Das Organisationsteam der Laufsportsektion des SC Obdach sowie Bürgermeister Peter Bacher und SC-Obdach-Obmann Peter Pirker gratulierten allen Teilnehmern zu ihren Leistungen. Besonders erfreulich: Die Jubiläumsveranstaltung verlief unfall- und verletzungsfrei. Alle Ergebnisse sind online unter www.zirbitzlauf.at abrufbar.