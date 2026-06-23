In der Nacht auf Dienstag wurde die Freiwillige Feuerwehr (FF) Brückl gemeinsam mit der Polizei Brückl mittels Sirenenalarm zu einem Tiernotfall in die Sponheimer Straße gerufen.

Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Reh in einem Zaun eingeklemmt war und sich aus eigener Kraft nicht mehr befreien konnte. „Nach der Erkundung wurde das Tier von den Einsatzkräften behutsam aus seiner misslichen Lage befreit“, schreibt die Brückler Wehr auf Facebook. Das Tier wurde im Anschluss an die erfolgreiche Rettung unverletzt in die Freiheit entlassen.

„Besonderer Dank gilt dem aufmerksamen Zeitungsausträger, der die Notlage des Tieres bemerkte und umgehend die Einsatzkräfte verständigte. Durch sein rasches Handeln konnte dem Reh schnell geholfen werden“, erklärt die Feuerwehr weiter.