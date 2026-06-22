Aufgeregtes Bellen hallte über das Gelände der Sport- und Kulturhalle in Sinabelkirchen. Zelte säumten die Wiese neben der Halle, Rettungshundeführerinnen und -hundeführer bereiteten ihre Ausrüstung vor, Hunde warteten konzentriert auf ihren nächsten Einsatz.

Für drei Tage wurde Sinabelkirchen und Umgebung zum Zentrum der österreichischen Rettungshundearbeit: Die Staffel Weiz der Österreichischen Rettungshundebrigade (ÖRHB) richtete nach mehreren Jahren wieder den Landeslehrgang und die Landeseinsatzübung aus.

René Schmid (Präsident der österreichischen Rettungshundebrigade und Landesleiter in der Steiermark), Martin Schirnhofer (stellvertretender Landeseinsatzleiter und Staffelführer in Weiz) sowie Sonja Rumpf (Landesausbildungsreferentin) © Dominik Oberwinkler

Rund 80 steirische Hundeführerinnen und Hundeführer nahmen daran teil. Die Sport- und Kulturhalle diente als Basislager, von da brachen die Teilnehmenden zu den einzelnen Stationen in Sinabelkirchen, Hirnsdorf, Pischelsdorf und Albersdorf auf.

Für die Staffel Weiz war die Veranstaltung etwas Besonderes: „Wir sind hier in Sinabelkirchen, weil die Infrastruktur hervorragend ist und wir von der Gemeinde sehr gut unterstützt werden“, erklärte Staffelleiter Martin Schirnhofer. Einige nutzten auch das Campingangebot am Gelände.

Start mit einer nächtlichen Suche

Der Lehrgang begann am Freitag mit einer nächtlichen Suche. In der Dunkelheit arbeiteten sich die Hunde durch unübersichtliches Gelände, während ihre Hundeführer den Anweisungen der Suchleitung folgten. Am Samstag ging es um halb neun Uhr mit einer großangelegten Einsatzübung weiter. „Wir simulieren auf circa 15 bis 20 Hektar Suchfläche mehrere reale Einsatzlagen“, schilderte Schirnhofer.

Mitglieder der Staffel wurden geschminkt, um Schnitt- und Schürfwunden und sogar Schussverletzungen darzustellen: „Die Hundeführerinnen und Hundeführer müssen nicht nur wissen, wie sie mit ihren Vierbeinern umgehen, sondern auch im Notfall Erste Hilfe leisten.“

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wechselten zwischen den Stationen. Dabei trainierten junge und erfahrene Rettungshunde. Mit ihren menschlichen Begleitern übten sie Weg-, Flächen- und Trümmersuche: „Nichts ersetzt eine Hundenase. Ihr Geruchssinn kann Menschenleben retten“, betonte Staffelleiter Schirnhofer.

Eingesetzt wurden die Hunde in unterschiedlichsten Rettungsaktionen: „Unsere Hunde suchen mit ihren Hundeführern nach verschütteten, verirrten und verletzten Menschen. Leider kommen wir auch immer wieder bei Suiziden zum Einsatz.“

Hoch in der Luft

Der spektakulärste Teil: Mit der Freiwilligen Feuerwehr wurde das Abseilen aus der Höhe geübt. Die Hunde erhielten ein spezielles Fluggeschirr. Ruhig ließen sie sich sichern. Wenige Augenblicke später hob die Feuerwehr das Gespann langsam in die Höhe. Zehn bis fünfzehn Meter über dem Boden hingen Hund und Mensch in der Luft. Eine außergewöhnliche Situation.

Manche Hunde beobachteten neugierig ihre Umgebung, andere suchten den Blickkontakt zum Hundeführenden. Die Hunde sollten lernen, auch in großer Höhe ruhig und kontrolliert zu bleiben. Anschließend begann das Abseilen. Ein Training für Einsätze in schwer zugänglichem Gelände.