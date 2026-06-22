Zwei minderjährige Schüler (12, 13) aus dem Bezirk Völkermarkt sind verdächtig, sich zwischen 1. und 10. Juni 2026 mehrmals unrechtmäßig Zugang zur alten gesperrten Eisenbahnbrücke zwischen Kleindorf und Admont verschafft zu haben. Dort sollen sie ein Verkehrsschild, Eisenstangen und Werkzeug, das einer der beiden aus der Schule gestohlen hat, in die Drau geworfen haben.

Weiters haben die verdächtigen Burschen Stromkabel der Brücke mit einem Messer zerstört, Böller gezündet und das Holzgeländer teilweise mit einem Bunsenbrenner und mit Haarlack angezündet. Ihre Handlungen haben der 12- und der 13-Jährige selbst gefilmt und auf der Social-Media-Plattform TikTok hochgeladen. So konnten sie auch ausgeforscht werden.

Eine Schadenssumme ist noch nicht bekannt.