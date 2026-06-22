„Das erste Grätzlfest in Krieglach war ein voller Erfolg und hat eindrucksvoll gezeigt, wie wertvoll Gemeinschaft, Begegnung und regionales Engagement sind“, freut man sich in Krieglach. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher aller Generationen folgten der Einladung und genossen einen Tag voller Musik, Kreativität und persönlichem Austausch.

So wurden die kreativen Angebote der sechs Unternehmerinnen von Kindern ebenso wie von Erwachsenen begeistert angenommen. „Das Fest bot Raum für neue Begegnungen, das Pflegen von Freundschaften und ein lebendiges Miteinander im Ortsteil“, hält man seitens der engagierten Veranstalterinnen fest. Auch die Marktgemeinde Krieglach unterstützte die Veranstaltung und würdigte das Engagement der Beteiligten mit wertschätzenden Dankesworten.