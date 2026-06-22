„36 Grad und es wird noch heißer“ singt die Band „2RaumWohnung“. Zumindest auf die Steiermark trifft der Songtext diese Woche im wörtlichen Sinne zu, denn gegen Ende der Woche sollen die Temperaturen in Teilen der grünen Mark tatsächlich die 36 Grad-Marke knacken.

Schon zu Wochenbeginn heizt die Sonne die Steiermark ordentlich auf, wie Meteorologe Friedrich Wölfelmaier von der Geosphere sagt. Montag und Dienstag bewegen sich die Höchstwerte vor allem im Süden um die 32 Grad, vereinzelt kann das Thermometer auch 33 Grad anzeigen. Ab Donnerstag steigt die Anzeige dann noch weiter, am Freitag kündigen sich im Moment 35 Grad an. Am Samstag soll mit 36 Grad die Wochenspitze erreicht werden.

Hitze: 449 Tote im Vorjahr

Durch die Hitze kam es in den vergangenen Tagen immer wieder zu lokalen Gewittern, „auch in den kommenden Tagen kann es weiterhin lokal immer wieder zu Starkregen und Böen kommen“, so Wölfelmaier. „Extreme Regenfälle sollten aber ausbleiben“, beruhigt er. Ab Mittwoch nimmt die Gewittergefahr laut dem Meteorologen dann deutlich ab, mit Donnerstag bleibt die Steiermark dann gewitterfrei.

Bei derart hohen Temperaturen ist Vorsicht geboten, so Wölfelmaier. „Die Höchsttemperaturen treten meist am späten Nachmittag zwischen 16 und 17 Uhr auf, da sollte man eher vermeiden, zu viel Zeit draußen zu verbringen, wenn man empfindlich ist.“ Im vergangenen Jahr 2025 gab es laut Hitze-Mortalitätsmonitoring der AGES österreichweit 449 geschätzte hitzebedingte Todesfälle, am Sonntag startete aufgrund der aktuellen Hitzewelle wieder das Hitzetelefon, das kostenlos unter der Telefonnummer 0800-880-800 zu erreichen ist. Dort geben Fachleute Auskunft, wie man sich vor gesundheitlichen Belastungen durch Hitze schützen kann, woran man gefährliche Warnzeichen erkennt und was bei Beschwerden wie Kreislaufproblemen, Erschöpfung oder Schlafproblemen hilft.