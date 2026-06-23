Wer gerne stöbert, wird beim Fundbasar der Stadt wahrscheinlich etwas Passendes finden. „Das Angebot reicht von technischen Geräten über Sportartikel bis hin zu Alltagsgegenständen“, sagt Marie Straßer, die im Bürgerservice der Stadt für das Fundbüro zuständig ist. Unter anderem werden AirPods, Smartwatches, Kameras, Rucksäcke, Fahrräder, E-Scooter, Tretroller, Ski und Skateboards angeboten. Auch Sonnenbrillen, Wanderstöcke, Modeschmuck sowie Schuhe und vieles mehr stehen zum Verkauf.

Alle angebotenen Gegenstände wurden in den vergangenen Jahren im Fundbüro der Stadt abgegeben, jedoch nie abgeholt. Nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist werden die Fundstücke nun zu günstigen Preisen abgegeben.