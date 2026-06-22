Ob romantische Auszeit zu zweit, Wellnesswochenende mit den besten Freund:innen oder aktiver Sommertrip: Im ****Superior Erwachsenenhotel in Bad Waltersdorf warten die perfekten Zutaten für Ihren entspannten Sommerurlaub. Ziehen Sie Bahnen in der 2.500 m² großen Wellness- und Wasserwelt, nippen Sie an kühlen Cocktails auf der Terrasse und genießen Sie die Sonne auf der Liegewiese.
2für1-Angebot
- 3 Nächte im Doppelzimmer Deluxe Plus
- inklusive ausgiebigem Frühstücksbuffet
- Nutzung der 2.500m² Wellness- und Wasserwelt GOLD SPA
- Badetasche mit Badetüchern und Bademantel
- Tennis und Squash im Freizeitzentrum Bad Waltersdorf
- Welcome-Drink
Angebot gültig nur für Kleine Zeitung Club-Mitglieder.
SPA RESORT STYRIA****S
Bad Waltersdorf 351
8271 Bad Waltersdorf
Tel: (0)3333 31 065
Mail: reservation@sparesortstyria.com
Web: www.sparesortstyria.com
Die Kleine Zeitung GmbH ist bei der Auswahl der vom Kleinen Zeitung Club umfassten Leistungen frei und kann diese jederzeit ändern oder einstellen. Der Kleine Zeitung Club und die im Kleinen Zeitung Club angeführten Angebote/Leistungen stellen allesamt freiwillige Zusatzleistungen dar, die nicht von Ihrer Abonnementgebühr umfasst sind.