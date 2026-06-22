Ob romantische Auszeit zu zweit, Wellnesswochenende mit den besten Freund:innen oder aktiver Sommertrip: Im ****Superior Erwachsenenhotel in Bad Waltersdorf warten die perfekten Zutaten für Ihren entspannten Sommerurlaub. Ziehen Sie Bahnen in der 2.500 m² großen Wellness- und Wasserwelt, nippen Sie an kühlen Cocktails auf der Terrasse und genießen Sie die Sonne auf der Liegewiese.

2für1-Angebot

3 Nächte im Doppelzimmer Deluxe Plus

inklusive ausgiebigem Frühstücksbuffet

Nutzung der 2.500m² Wellness- und Wasserwelt GOLD SPA

Badetasche mit Badetüchern und Bademantel

Tennis und Squash im Freizeitzentrum Bad Waltersdorf

Welcome-Drink

Angebot gültig nur für Kleine Zeitung Club-Mitglieder.



SPA RESORT STYRIA****S

Bad Waltersdorf 351

8271 Bad Waltersdorf

Tel: (0)3333 31 065

Mail: reservation@sparesortstyria.com

Web: www.sparesortstyria.com