Alarm für die Feuerwehr Admont am Sonntag: Sie wurde gegen 22.45 Uhr zu einem Zimmerbrand in einem Mehrparteienhaus gerufen. Ein Atemschutztrupp machte sich sofort an die Brandbekämpfung, die Feuerwehrleute mussten über ein Fenster im ersten Stock in die Wohnung einsteigen.

Während der Löscharbeiten stellte sich heraus, dass sich eine Person in den Räumlichkeiten befand. Für sie kam allerdings jede Hilfe zu spät. Die übrigen Bewohner konnten unverletzt aus dem Gebäude geholt werden.

Zur Unterstützung der FF Admont waren auch die Feuerwehren Hall und Weng gerufen worden, die Atemschutz-Reservetrupps stellten. Die Haller Einsatzkräfte übernahmen darüber hinaus die Endkontrolle des Hauses auf weitere Personen.