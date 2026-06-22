Hinter der Blütenpracht steckt mehr als nur ein schöner Anblick: Der Bauerngarten im Österreichischen Freilichtmuseum Stübing erzählt eine faszinierende Geschichte. Geschützt durch einen Zaun, lag er immer direkt neben dem Wohnhaus und bildete mit diesem eine Einheit. Der Garten lieferte, was die Familie zum Leben benötigte, Gemüse, Gewürzkräuter, Heilpflanzen und später auch Blumen, die man für Kirchen- oder Familienfeste brauchte.

Für einen besonderen Anlass rückt das Freilichtmuseum Stübing den Bauerngarten in den Fokus: Als langjähriges Mitglied der „Naturschaugärten Steiermark“ feiert es am 28. Juni 2026 um 10 Uhr den offiziellen Naturschaugartentag mit einer kostenlosen Führung für alle Besucherinnen und Besucher des Museumstals. Weitere Infos: freilichtmuseum.at