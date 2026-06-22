Am Wochenende ging am Festplatz in Weixelbaum (Gemeinde Deutsch Goritz) das legendäre Sommernachtsfest der Freiwilligen Feuerwehr über die Bühne. Die zur Tradition gewordene Veranstaltung stand heuer unter dem Motto „140 Jahre“ – so lange gibt es bereits die Freiwillige Feuerwehr in diesem Ort. Zu diesem Anlass wurden eine Tragkraftspritze und ein Stromerzeuger angeschafft und vor Ort gesegnet. Ein kulinarischer Höhepunkt war die regionale Forelle von Schlein Fisch aus Weixelbaum. Musikalisch unterhielt der Musikverein Deutsch Goritz mit Märschen und Polkas. Im Anschluss sorgte die Pop-Schlager-Band „Nordwand“ für beste Tanzmusik und im Zelt brachte die „RM Disco“ den Boden zum Beben.

Die zahlreich erschienenen Gäste, darunter Ehrengäste aus der Politik und dem Feuerwehrwesen, feierten bis in die frühen Morgenstunden. Wie jedes Jahr zog das Weixelbaumer Fest auch heuer wieder viele junge Partygäste an, die in der Disco zu den besten Partyhits ausgiebig tanzten und mitsangen.