Schwer verletzt wurde ein Motorradlenker bei einem Unfall bei Lieboch auf der A2 Südautobahn in Richtung Wien am Sonntagnachmittag. Der 57-jährige Motorradfahrer hatte sein Fahrzeug vom Beschleunigungsstreifen auf den ersten Fahrstreifen gelenkt. Wie eine Zeugin berichtet, befand sich dort aber bereits das Auto eines 54-jährigen Mannes aus Ungarn. In weiterer Folge kam es zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen, das Motorrad stieß dabei gegen die rechte Seite des Pkw.

Der Motorradlenker kam dadurch zu Sturz und blieb auf dem ersten Fahrstreifen liegen. Der 54-jährige Ungar hielt 50 Meter weiter auf dem Pannenstreifen. Das Rote Kreuz und ein Notarzt rückten aus, der 57-Jährige musste ins UKH nach Graz gebracht werden. Der Pkw-Lenker blieb unterdessen unverletzt. Beide hatten zum Zeitpunkt des Unfalls keinen Alkohol im Blut, wie die negativen Alkotests ergaben.

Der Verletzte wurde vom Roten Kreuz ins UKH nach Graz gebracht © FF Lieboch

Ein Fahrstreifen musste für die Dauer des Einsatzes und der Aufräumarbeiten gesperrt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Lieboch war mit elf Einsatzkräften vor Ort.