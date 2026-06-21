Polizeibeamte haben am Donnerstagabend in Ludesch (Bezirk Bludenz) in Vorarlberg einen Jugendlichen mit Körperkraft zu Boden gebracht. Der 15-Jährige war mit einem Moped ohne Kennzeichen durch ein Feld geflohen, ehe er von einer Zivilstreife gestoppt wurde. Zu einer Berührung der Fahrzeuge kam es nicht, der Bursche habe sich nach der Identitätsfeststellung kooperativ verhalten, hieß es. Die Landespolizeidirektion kündigte eine Aufarbeitung und Überprüfung der Amtshandlung an.

Der 15-Jährige missachtete gegen 21.00 Uhr Anhaltesignale der Exekutive. Auch Blaulicht und Folgetonhorn konnten den Heranwachsenden nicht von seiner Flucht abhalten. Er wird wegen verschiedener Verwaltungsübertretungen bei der Bezirkshauptmannschaft angezeigt.

Video wurde in Sozialen Netzwerken geteilt

Die wackeligen Aufnahmen des Handy-Videos wurden seit Donnerstag tausendfach auf vielen Online-Plattformen geteilt. Laut den Vorarlberger Nachrichten hat Augenzeuge Tobias aus Ludesch das Video gefilmt und die Verfolgungsjagd kommentiert. Auf dem Video ist zu sehen, wie eine Zivilstreife den Mopedlenker mit hoher Geschwindigkeit auf einer Wiese verfolgt und dem jungen Mopedlenker den Weg abschneidet. Der Zugriff selbst findet in einem Getreidefeld statt. Zu sehen ist, wie der Jugendliche zuerst seinen Helm abnimmt, die Hände hebt und eine Polizistin auf ihn zugeht. Darauf steigt der Lenker des Polizeifahrzeuges aus und geht mit schnellen Schritten auf den Jugendlichen zu. Die Aufnahmen suggerieren, dass der Mann den Burschen niederstreckt – nun wird der Vorfall untersucht.

Interne Überprüfung

Inwiefern das Vorgehen der Polizisten den gesetzlichen Bestimmungen entsprach, soll nun anhand einer sorgfältigen Überprüfung "sämtlicher relevanter Umstände des Vorfalls" beurteilt werden. Die erforderlichen Berichte würden an die zuständigen Behörden und Stellen übermittelt. "Die Landespolizeidirektion Vorarlberg legt großen Wert auf eine objektive, transparente und rechtsstaatliche Aufarbeitung von Amtshandlungen", wurde am Freitag betont. Sollte sich daraus weiterer Handlungsbedarf ergeben, würden entsprechende Maßnahmen gesetzt. Laut Medienberichten überlegt nun auch der Vater des Jugendlichen, rechtliche Schritte einzuleiten.