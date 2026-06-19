Zur Staffelübergabe des Vorsitzes der Landesflüchtlingsreferentenkonferenz vom steirischen Landesrat Hannes Amesbauer (FPÖ) an seinen Salzburger Amtskollegen Wolfgang Fürweger (FPÖ) unterstrichen beide mit Innenminister Gerhard Karner (ÖVP), dass Österreich weiter einen restriktiven Asylkurs verfolgen solle. Der EU-Asylpakt gehe in die richtige Richtung, betonte der Minister. Bis Ende des Jahres will er ja in der „Gruppe der Umsetzer“ mit Deutschland, Dänemark, Griechenland und den Niederlanden Partnerstaaten finden, um außerhalb der EU Rückkehrzentren für abgelehnte Asylwerber zu etablieren.

Die Steirer haben sich bei der Konferenz nicht mit allen ihren Anträgen durchgesetzt. So gab es keine Mehrheit dafür, angesichts der Arbeitslosenzahlen künftig Asylwerber ohne hohe Bildungswahrscheinlichkeit von einer Lehre auszuschließen. Keine Einstimmigkeit gab es auch für den Antrag, die Ausreise ukrainischer Vertriebener über das europäische Außengrenzerfassungssystem EES genauer zu kontrollieren, um gegebenenfalls die Zahlungen aus der Grundversorgung zu stoppen. Das Njet von Wien wurde damit begründet, dass dies nicht in der Zuständigkeit der Länder liege. Karner kündigte aber an, dies in die Überlegungen auf EU-Ebene einzubringen. Mehrere Anträge zielten auf eine bessere Transparenz und Kontrolle im System. Auch dass der Bund, der für das Asylwesen zuständig ist, Kosten an die Länder abwälzt, wollen die Landesräte nicht hinnehmen.

Der Stopp beim Familiennachzug werde alsbald durch eine niedrige Quote ersetzt, kündigte der Innenminister an. Sein restriktiver Kurs greife insgesamt, betonte Karner. Erstmals hätten in den ersten vier Monaten 2026 mehr Asylwerber das Land verlassen müssen, als Erstanträge von neuen Asylwerbern gestellt worden seien.