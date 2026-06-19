Freitag früh wurde gegen 8.15 Brandalarm bei der Veitsch-Radex GmbH in St. Barbara im Mürztal ausgelöst. In Summe begaben sich 75 Florianis mit der Betriebsfeuerwehr an der Spitze zum Einsatzort in der Großveitsch.

Als sie eintragen, hatten bereits alle 116 am Firmengelände beschäftigten Arbeiter das Gebäude verlassen, heißt es in einer Meldung der Polizei. Niemand dürfte verletzt worden sein.

Brandermittler bereits vor Ort

Ersten Ermittlungen ergaben, dass der Brand vermutlich im Zuge von Schweißarbeiten an einem Transportband aus Gummi ausgebrochen war. Die Brandermittler konnten feststellen, dass das Feuer sich in weiterer Folge über einen Holzboden auf zwei Stockwerke ausweitete.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.