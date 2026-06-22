Das heurige Frühjahr fiel in Teilen der Steiermark um fast zwei Drittel zu trocken aus, der Regen im Mai und Juni vermochte das Defizit bislang nicht wettzumachen. Die Grünen preschen in Sachen Regendefizit nun mit einem Landtagsantrag vor. Die Grundidee: Nach Vorbild der Region Thayaland im Waldviertel soll die Steiermark beginnen, das Regenwasser systematisch zu managen, anstatt das Wasser wie bisher „möglichst rasch in den Kanal zu schicken“, wie es Klubobfrau Sandra Krautwaschl formuliert.

Das Problem ist evident. So erwarten die Autoren des österreichischen Klimastatusberichts, dass bis zur Mitte des Jahrhunderts bis zu 23 Prozent der verfügbaren Grundwasserressourcen Österreichs schwinden, während der Wasserbedarf weiter steigt. Um die Wasserversorgung langfristig zu gewährleisten, ist laut dem Meteorologen und Berichtsautor Herbert Formayer neben Klimaschutz auch „vorausschauendes Wassermanagement“ unabdingbar.

Zisternen sollen das Regenwasser speichern

An dieser Stelle will die politische Initiative einhaken. Vorgeschlagen wird von den Grünen ein Regenwasserplan für alle Gemeinden, auf Basis dessen erhoben werden soll, wo und mit welchen Maßnahmen jeweils das Nass am besten gespeichert und gezielt versickert werden kann. Über ein landesweites Programm „Regenwasser Be-Halteregion Steiermark“ sollen dann geförderte Regenwasserzisternen und Versickerungsanlagen gebaut werden. „Jeder Tropfen, der versickert, gespeichert oder später genutzt wird, hilft“, sagt Krautwaschl.

„Jeder Tropfen hilft“: Sandra Krautwaschl © Klz / Stefan Pajman

Auch Landesgebäude sollen Regenwasser nutzen

Die 15 Gemeinden der niederösterreichischen Region Thayaland haben außerdem Schulen und Kindergärten mit Regentonnen austestattet und Zisternen in kommunale Gebäude integriert. Krautwaschl wünscht sich, dass bei Neubauten und größeren Sanierungen von Landesgebäuden auch die Nutzung von Regenwasser implementiert wird.