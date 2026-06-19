„Eine Autorin, die der österreichischen Kriminalliteratur nachhaltig Profil, Relevanz und Gewicht verliehen hat“ – das ist die Begründung der Jury beim Fine Crime-Festival, warum Eva Rossmann den großen, mit 3000 Euro dotierten Preis bekommen hat. Rossmann feierte mit „Wahlkampf“ 1999 ihr Krimidebüt und prägt seitdem das Genre. Mit ihren Figuren Mira Valensky und Vesna Krajner schuf sie zwei markante Ermittler im deutschsprachigen Sprachraum.

Was die Jury des Festivals rund um Thomas Raab, selbst Krimiautor und Preisträger 2025, begeisterte: „In ihren Romanen verbindet sie gesellschaftliche Relevanz mit literarischer Qualität und greift Themen wie Macht, Migration, soziale Ungleichheit, Korruption und Extremismus auf. Eva Rossmann gelingt es, politische und gesellschaftliche Entwicklungen mit Spannung, Menschlichkeit und erzählerischer Kraft zu verbinden.“

Rossmann, 1962 geboren, ist Verfassungsjuristin, Journalistin, ausgebildete Köchin und Frauenrechtlerin. Ihr aktuelles Buch ist „Wer fastet, stirbt länger“, das im August 2025 erschienen ist.

Fine Crime-Festival hielt Graz und die Steiermark eine Woche in Atem

Der Newcomer-Preis ging an Margot Mühlfellner, die mit „Die Akte Graz“ und „Grazer Stiche“ bislang punkten konnte. Das große Krimifestival Fine Crime hielt nun die ganze Steiermark eine Woche lang in Atem. Autor Robert Preis hat gemeinsam mit Niki Schreinlechner „Crème de la Crème“ der deutschsprachigen Krimiautorenschaft in die grüne Mark und nach Graz gelotst.