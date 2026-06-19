Der Grazer Gemeinderat hat in seiner letzten Sitzung vor der Wahl am 28. Juni keinen einstimmigen Grundsatzbeschluss für ein Parkleitsystem zustande gebracht. Zwar bekennen sich alle Parteien grundsätzlich zu einer Lösung, dennoch streiten Volkspartei und die dunkelrot-grün-rote Rathauskoalition über die Umsetzung.



Knackpunkt sind (fehlende) Echtzeitdaten der Garagenbetreiber: Laut Wirtschaftsstadtrat Kurt Hohensinner (ÖVP) wären mit Kastner und der List-Gruppe die Betreiber von rund 30 Prozent der nicht öffentlichen Stellplätze in der Innenstadt zur Zusammenarbeit bereit. Der Koalition ist das zu wenig, wie der Grünen-Gemeinderat Christian Kozina-Voit hervorstreicht. So wurde lediglich der Aufbau einer „Web-Anwendung“ auf Basis aktueller Daten beschlossen. Ob später auch große Hinweistafeln an Stadteinfahrten kommen, bleibt offen.

„Grüne werden nie etwas beschließen, das Autofahrenden Erleichterung bringen könnte“

Wem im Streit der Parteien die größte Schuld zukommt, steht für Kommentierende wie „Schaupp“ außer Frage: „Die Grünen – nicht nur in Graz – werden nie irgendetwas beschließen, das Autofahrenden eine Erleichterung bringen könnte.“ Ähnlich liest sich die Einschätzung von „hausverstand_1234“, wonach es die Partei von Vizebürgermeisterin Judith Schwentner verabsäumt hätte, selbst ein Parkleitsystem-Konzept zu erstellen, um schließlich die Aufgabe an die ÖVP-geführte Wirtschaftsabteilung weiterzureichen.

Weiters zeigt sich „hausverstand_1234“ überzeugt: „Kahr und Schwentner wollten nie ein Parkleitsystem.“ Hinzukommt die Vermutung, dass man seitens der Rathauskoalition dem „politischen Gegner kurz vor der Wahl keinen Erfolg gönnen“ möchte.

„Wer bringt denn einen derart schlecht vorbereiteten Antrag ein?

Doch auch andere Perspektiven finden sich in der Kommentarspalte. „Hohensinner macht seine Arbeit einfach nicht“, meint etwa „princeofbelair“. Seitens der Volkspartei wolle man keine Lösung, sondern lediglich „die Sache am Köcheln halten“, da man vom Frust der Grazerinnen und Grazer profitieren wolle.

Indes stellt „menatwork“ die Frage in den Raum, wieso die ÖVP „einen derart schlecht vorbereiteten Antrag“ eingebracht habe. Grund für diese Einschätzung ist der Umstand, dass nur 30 Prozent der Garagenbetreiber ihre Beteiligung am Konzept zugesagt haben. „Da soll die Stadt aber schon fest Geld in die Hand nehmen für etwas, das dann unter Umständen unbrauchbar ist, weil es keine Daten gibt?“

„Wieso wird von allen Parteien so klein gedacht?“

Trotz leidenschaftlich geführter Debatten lässt sich „isogs“ nicht aus der Ruhe bringen. Man solle die jüngsten Geschehnisse im Gemeinderat jedenfalls „nicht überbewerten“. Denn: „Vorwahlzeiten sind Zeiten der fehlenden politischen Intelligenz und des Quertreibens.“

Indes sieht „altbayer“ die Thematik von allen Parteien als „zu klein gedacht“ an – sein Vorschlag: „Wieso wird in diese (eventuelle) App nicht auch das Öffi-Netz (mit aktuellen Fahrzeiten der Öffis) integriert? Man gibt das Ziel ein, die App sucht das beste Parkhaus mit Öffi-Verbindung oder Fahrradverleih zum gewünschten Ziel.“

Lösungsorientiert liest sich auch der Vorschlag von „fkaufmann“, woher die Stadtpolitik Inspiration schöpfen könnte: nämlich bei einem gemeinsamen Trip in eine norditalienische Stadt wie Treviso. Was es dort zu erleben gebe: „Keine herumkurvenden Autos auf der vergeblichen Suche nach einem Parkplatz und somit deutlich weniger Verkehr, dadurch die Möglichkeit für mehr Fußgängerzonen. Das allerdings nicht mit irgendeiner bescheuerten App, sondern mit Anzeigetafeln am Straßenrand in Innenstadtnähe.“