Die Gartenbauschule Großwilfersdorf ist Berufsschule und Fachschule für Gartenbau sowie für Gemüsebau. Bereits zum 33. Mal veranstaltete sie auch heuer wieder den traditionellen Junggärtnerwettbewerb. 28 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der gesamten Steiermark haben sich an diesem Berufswettbewerb beteiligt.

Direktorin Martina Teller-Pichler konnte dazu auch zahlreiche Ehrengäste begrüßen, darunter Bürgermeister Franz Zehner, Landesrätin Simone Schmidtbauer und Blumenkönigin Elisabeth Schweitzer.