Kürzlich wurde der Villacher Stadtrat Christian Pober von der ÖVP zum Stadtparteiobmann wiedergewählt. Im Mittelpunkt seiner zukünftigen Arbeit sieht er vor allem die Weiterentwicklung der Stadt. Dazu hat er eine KI-Challenge gestartet, bei der Bürgerinnen und Bürger dazu aufgerufen werden, ihre Vorstellungen für öffentliche Räume im Stadtgebiet einzureichen.

Drei Ideen kommen in die finale Abstimmung

Die Bevölkerung ist dazu aufgerufen, Fotos von Orten aus ihrem Lebensumfeld - „das muss nicht die Innenstadt sein“ - mithilfe künstlicher Intelligenz zu bearbeiten und ihre Visionen für eine mögliche Neugestaltung zu präsentieren. Die Aktion läuft noch bis 22. Juni. Nach Angaben Pobers sind bisher rund 40 Vorschläge eingegangen, wovon manche auch sofort umsetzbar wären. Mit „neue Spielgeräte auf dem Wasenboden oder die künstlerische Gestaltung von Flächen durch Street-Art“ nennt er zwei Beispiele. Aus den Einreichungen lasse sich außerdem der Wunsch nach mehr Begrünung und zusätzlicher Blumenelemente im Stadtbild erkennen.

Nach Ablauf der Einreichfrist sollen drei Vorschläge ausgewählt und anschließend online zur Abstimmung gestellt werden. Die Idee mit den meisten Stimmen in Form von „Likes“ soll laut Pober auf ihre Umsetzbarkeit geprüft und in den Gemeinderat eingebracht werden.

Innenstadt im Fokus

Für Pober selbst bleibt die Villacher Innenstadt zentrales Thema. Er spricht sich für Maßnahmen aus, die bestehende Betriebe stärken und neue Unternehmen für den Standort gewinnen sollen: „Wir haben zwar gute Wirtschaftsförderungen, aber man wird versuchen müssen nicht nur zu zeigen, wo es Freiflächen gibt, sondern auch aktiv auf Betriebe zugehen müssen und sie dazu anregen, sich in Villach anzusiedeln“, sagt er. Die gastronomische Vielfalt der Innenstadt bewertet er positiv. Das Angebot reiche von Kaffeehäusern bis zu gehobener Gastronomie und umfasse unterschiedliche internationale Küchen.