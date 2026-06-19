Mit dem Carla-Laden in Klein St. Paul wurde 2021 der erste Laden der Caritas außerhalb großer Städte eröffnet. Nach einigen Jahren wurde der Shop wieder eingestellt und hinterließ in der Gemeinde eine Lücke. Diese konnte nun gefüllt werden und auf den Carla- folgte am Freitag nun der Paula-Laden. Ebenfalls zu finden in der Marktstraße 20, Klein St. Paul.

„Wir waren traurig und dachten uns, wir müssen etwas machen. Die Leute hatten mit Second-Hand so eine Freude“, erklärt Obfrau Jacqueline Grünanger. Obfrau, da der neue Paula-Laden von einem gemeinnützigen Verein betrieben wird. „Unser Ziel ist es aber, nicht nur den Laden zu betreiben, sondern auch die Umgebung zu beleben und soziale Projekte zu machen.“ So möchte man zum Beispiel Familien in Not aus dem Ort mittels Schultüten, gefüllt mit notwendigen Schulutensilien, unterstützen.

Es gibt viel zu entdecken © KK/Privat

Neben dem karitativen steht auch der soziale Aspekt im Paula-Laden ganz oben auf der Prioritätenliste. Ein eigener Bereich mit Sitzgelegenheiten und Küche soll unterstreichen, dass der Laden ein Ort der Begegnung ist. Spieleabende, Anti-Einsamkeits-Abende und Adventkranzbinden sind nur einige der Beispiele, die man sich in Klein St. Paul vorgenommen hat. „Mütter können sich bei einem Kaffee austauschen oder ältere Leute können zum Plaudern kommen“, sagt Grünanger, die sich auch bei Bürgermeisterin Gabriele Dörflinger (SPÖ) für die Unterstützung bedankt.

Der Laden lebt von freiwilligen Spenden – gut erhaltene Kleidung wird gewaschen und verkauft. „Wir haben keine Sponsoren. Alles wird durch Geldspenden und Mitgliedschaftsbeiträge bezahlt.“ Momentan umfasst der Verein bereits 40 Mitglieder – aktive und passive. Aktive Mitglieder sind beispielsweise im Laden tätig oder bügeln abgegebene Kleidung.

Doch nun zur großen Frage: Warum Paula-Laden? „Ganz einfach, wir haben uns zusammengesetzt und überlegt. Und da wir in Klein St. Paul sind, lag Paula auf der Hand“, meint die Obfrau abschließend.