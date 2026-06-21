Wenn der Obmann des Waffenradclubs Hall im Gesäuse ruft, dann spuren die Mitglieder. Das war auch so im August 2024, als Franz Götzenbrugger verkündete, der ORF rücke an, um einen Fernsehbeitrag über den Verein zu drehen, war die Aufregung groß. Am besagten Freitagnachmittag versammelte sich die gesamte Truppe pünktlich um 15 Uhr wie aus dem Ei gepellt an der Tennismühle in Hall – stramm in Clubhemd, Bluse und Lederhose. Keiner ahnte, dass der vermeintliche Medientermin der Startschuss für eine filmreife Überraschung war.

Das Rätsel löste sich auf, als der Clubchef mit seiner Partnerin Doris Kohlmaier und dem gemeinsamen Sohn vorfuhr. Statt im gewohnten Radl-Outfit erschien das Paar in eleganter Hochzeitsgarderobe und ließ die sprichwörtliche Bombe platzen.

Ois Riesen Fake © Privat

„ORF bedeutet heute nicht Österreichischer Rundfunk, sondern schlicht und einfach: Ois Riesen Fake!“, verkündete das Paar unter dem Gelächter der Anwesenden. Die Verwirrung wich sofort riesigem Jubel. Erst eine Woche zuvor hatte das Paar heimlich die Familie eingeweiht, nun war der Club an der Reihe – und zwar mitten im Geschehen.

Mit dem Waffenrad zum Ja-Wort

Nachdem der erste kollektive Schock verdaut war, wurde nicht etwa in eine Luxuslimousine gestiegen, sondern kräftig in die Pedale getreten. Die gesamte Hochzeitsgesellschaft schwang sich auf ihre treuen Waffenräder. Im feierlichen Korso rollten Franz und Doris mit ihren Gästen zum Standesamt, um der kurzfristig angekündigten Trauung den offiziellen Rahmen zu geben.

Der Waffenradclub Hall im Gesäuse © Privat

Nach dem feierlichen Ja-Wort ging es im fliegenden Wechsel und mit Muskelkraft auf den Drahteseln wieder zurück zur Tennismühle, wo die gelungene Überrumpelung und das frischgebackene Ehepaar bis in die Nacht hinein gebührend gefeiert wurden.

Ob für die Flitterwochen danach allerdings die Koffer gepackt oder doch nur die Fahrradketten frisch geölt wurden, bleibt bis zum heutigen Tage das süße Geheimnis der beiden.

Just married © Privat

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