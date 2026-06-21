Sylvia Wamser (77) hat das Elend gesehen, gehört, gespürt. Der Krieg, Katastrophenfelder, Feldkrankenhäuser waren ihr Arbeitsplatz. Sie hat ihren eigenen Tod in Kauf genommen, um Fremden zu helfen. Ihr eigenes Leben stand dabei nie im Vordergrund. Nicht im indonesischen Aceh, wo der Tsunami alles mit sich gerissen, Existenzen zerstört hat. Nicht im Kongo, wo Ebola so viele Leben ausgelöscht hat. Nicht in Afghanistan, wo nach einem Beschuss nichts als Asche zurückblieb.

Die Arbeit für Ärzte ohne Grenzen heißt, die eigenen Grenzen auszuloten. Bewusst in Gebiete zu reisen, aus denen andere fliehen. Was aber treibt Wamser an, die eigene Sicherheit aufzugeben, das eigene Leben hinten anzustellen, sich für andere bedingungslos aufzuopfern? Sie hat darauf eine klare Antwort gefunden. Sie sagt: „Ich möchte dort helfen, wo sonst niemand meine Arbeit machen kann.“

Wenn sie über ihre Einsätze erzählt, regt sich etwas in ihren Augen, da sind Erinnerungen. Bilder, die so präsent sind als würde sie in dem Moment wieder genau dort stehen. Als sie in einem zerbombten Spital stand, war da plötzlich nur mehr ein Gedanke. „So muss sich meine Mutter im Zweiten Weltkrieg gefühlt haben“, erzählt sie nachdenklich. Die Emotionen ihrer Familie waren für sie plötzlich spürbar, obwohl all das vor ihrer Geburt passiert ist.

Ein Leben zwischen Ausnahmesituationen

Angst ist im Einsatz kein guter Wegbegleiter, präsent ist sie trotzdem. Wamsers Leben stand mehrmals auf der Kippe. Die Extremsituationen folgen dann einem klaren Muster. Ein Griff zur Gürteltasche, wo Reisepass, Medikamente, Geld und Handy eingepackt sind. Situation erfassen, Lösungen suchen, Auswege finden.

Wamser verfällt nicht in Panik. Nicht im Moment. Die Angst, das Zittern, der Schock, all das kam später, wenn die Gefahr vorbei und es ruhig war. Ihre Emotionen hielten sie nie auf, führten zu keinem Einsatzabbruch. Zu stark war ihr Wille zu helfen, ihr Vertrauen, im Notfall evakuiert zu werden.

Kriege und Katastrophen folgen keinem Raster, sind nicht planbar. Für Wamser hieß das immer, mit einem Fuß in der Ungewissheit zu stehen. Manchmal innerhalb von 24 Stunden ihre Zelte abzubrechen und loszufliegen. Zeit zum Nachdenken bleibt dabei keine.

Menschen im Krieg psychisch gesund zu halten heißt auch, immer etwas hinterherzurennen, das man nie einholen kann. Wamser hat für sich einen Weg gefunden, den Erfolg im Kleinen zu sehen. „Ich kann die Welt nicht retten, aber ich kann dem Einzelnen vermitteln, wie er oder sie sich besser zurechtfinden kann.“

Vertrauen als Schlüssel zur Heilung

Um dort hinzukommen, braucht es zunächst Vertrauen. Für sie bedeutet das, Menschen dort abzuholen, wo sie sind. Sich mit Heilern zu unterhalten, die Kultur verstehen zu wollen. Und vielerorts aber auch bei Null zu starten. Mit einer Erklärung, was psychische Erkrankungen überhaupt sind.

Arbeit soll langfristig nachwirken

Was sie bei all dem friedlich stimmt: Ihre Arbeit wirkt weiter, auch dann wenn sie selbst schon lange wieder in Österreich ist. Sie möchte mehr zurücklassen als nur Medikamente, die ausgehen können. Eine innere Stärke, an der sich Leid und Elend die Zähne ausbeißen.

Ihre Einsätze haben sie geprägt, nachhaltig verändert. „Man lässt immer ein Stück von sich zurück.“ Noch Jahre später sind da die Gedanken, was aus den Menschen geworden ist, wie es ihnen heute geht. Diese Ungewissheit wird sie wohl ihr Leben lang begleiten. Was hängen bleibt, ist aber nicht das Grauen, das Leid, das Elend, sondern die Begegnungen, die Menschen.

Wamser versucht Menschlichkeit zu bewahren, dort wo Unmenschlichkeit an der Tagesordnung ist, das Unrecht unendlich laut zum Himmel schreit. Wohlwissend, dass sie keine Katastrophen, Kriege und Krankheiten verhindern kann. Keine Bomeben aufhalten, Tsunamis ungeschehen machen oder Epidemien einfach wegzaubern kann. Es geht nicht um ein Leben wie davor, sondern um eines danach.