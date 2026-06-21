Das Johanniskraut hat es spannend gemacht in diesem Jahr. Dem Regen und den kühlen Temperaturen war es geschuldet, dass es sich mit dem Blühen Zeit gelassen hat. Vor wenigen Tagen konnte Andrea Percht vom Kräuterbauernhof am Michaelerberg (Gem. Michaelerberg-Pruggern) aber dann vermelden: „Die Blüten sind aufgegangen.“

Warum das wichtig ist? Weil zur heutigen Sommersonnenwende vielerorts wieder Sonnwendbüscherln an Hauseingängen angebracht werden. Sie sollen Haus, Hof und Bewohner vor allerhand Ungemach schützen, vor allem vor Gewittern. Ihr wichtigster Bestandteil ist das Johanniskraut – seine Blüten müssen offen sein, weiß man am Kräuterbauernhof.

Elf statt zwölf

Dort kümmert sich Andrea Percht jedes Jahr gemeinsam mit ihrer Familie um das Binden der Büscherln. Aus zwölf Pflanzen werden sie gemacht. In diesem Jahr sind es elf, denn: „Wollgras haben wir heuer keins, da sind unsere Schafe schon drübergekommen“, sagt sie lachend.

Bewaffnet mit einer Gartenschere geht Percht in der Früh los, erste Einsammelstation ist die Eiche hinter dem Hof. Da heißt es, Geländegängigkeit unter Beweis zu stellen. Die Wiese in Hanglage, über die man zu dem Baum gelangt, ist nach einem morgendlichen Regenguss nass und rutschig. Für eine Bergbäuerin und Kräuterpädagogin ist das allerdings wenig hinderlich.

Alles wächst rund um den Hof

Mit einem Buschen Eichenlaub in der Hand geht es dann wieder retour zum Hof. Dort hat Percht schon einen Tisch vorbereitet, auf dem das Laub deponiert wird. Die weiteren „Zutaten“ fürs Büscherl in Gestalt von Rot-, Weiß- und Hornklee, Schafgarbe, Leimkraut, Margerite, Glockenblume und Zittergras sind rasch eingesammelt. Immerhin wachsen sie in der auf der anderen Hofseite gelegenen Wiese und auf der Böschung neben der Straße, die am Anwesen vorbeiführt.

Unterhalb des Hofs, gleich neben dem Kräutergarten, ist dann noch das eingangs erwähnte Johanniskraut mit seinen gelben Blüten zu finden. Und auch der Ehrenpreis, der „heuer sehr rar ist“, lässt sich ganz in der Nähe ausmachen.

Und dann kann‘s auch schon losgehen, das Binden. Gut zwei Minuten, und das erste Büscherl ist fertig. Es zieren zwei Karterln: eines, auf dem die benötigten Pflanzen abgebildet sind, und eins mit einem erklärenden Sprücherl.

„Von Dorf zu Dorf unterschiedlich“

Welche Pflanzen verwendet werden, sei von „Dorf zu Dorf unterschiedlich“, sagt die gebürtige Hartbergerin, die mit dem Brauch erst nach ihrem Umzug ins Ennstal 2008 in Berührung gekommen ist. „Aus Donnersbach beispielsweise weiß ich, dass hier statt Eichen- teils Hasellaub verwendet wird.“

Die „Zutaten“ fürs Büscherl und ein Gedicht, dass seinen Zweck erklärt © KLZ / Dorit Burgsteiner

Das Laub soll die Energie von Blitzen umleiten und das Haus so vor ihnen bewahren, heißt es. Auch Johanniskraut, Ehrenpreis und Schafgarbe wird nachgesagt, für Schutz vor Gewittern zu sorgen. Der Klee wiederum bringe Glück und Vitalität, die Margeriten Schutz vor Überschwemmungen und das Zittergras bewahre vor Krankheiten.

„Noch nicht so tief eingetaucht“

Was es mit den restlichen Pflanzen auf sich hat, weiß Percht nicht: „So tief bin ich in die Materie noch nicht eingetaucht. Die einfachste Erklärung wäre aber, dass die Pflanzen gerade auf dem Höchststand der Blüte sind.“ Sie sei immer gerne bereit, dazuzulernen, ergänzt sie. „Ich freue mich, wenn mir Leute etwas erzählen, was ich noch nicht weiß.“

Die Büscherln werden über der Haus- beziehungsweise der Eingangstür angebracht © KLZ / Dorit Burgsteiner

So verhält es sich auch mit alten Bräuchen oder Traditionen. „Es war immer so, dass ich viel danach gefragt habe. Was ich erfahren habe, habe ich aufgeschrieben. Da ist schon ein ganzes Sammelwerk entstanden – und es wird nie fertig sein.“

Das Sonnwendbüscherl jedenfalls blickt auf eine sehr lange Tradition zurück. Und weil Percht beobachtet, dass sich wieder mehr und mehr Menschen für Brauchtümer interessieren, werden die kleinen Beschützer wahrscheinlich auch noch lange zur Sonnenwende gebunden und über Haus- oder Stalltür aufgehängt.