Im Süden der Kitzbüheler Alpen liegen die Pinzgauer Grasberge. Die langgestreckten, überwiegend aus Schiefer aufgebauten Bergkämme bieten herrliche Höhenwege mit prächtigen Aussichten. Den Grasbergen gegenüber liegt der Nationalpark Hohe Tauern mit seinen schneebedeckten Dreitausendern. Eine absolute Traumrunde führt von der Bergstation der Wildkogelbahn über den Frühmesser zum Großen Rettenstein. Bequem geht es mit der Gondelbahn von Neukirchen am Großvenediger zur Bergstation Wildkogel-Arena (2091 m). Das Staunen beginnt bereits mit den ersten Schritten weg von der Bergstation. Die Aussicht ist atemberaubend und begleitet uns während der gesamten Wanderung.

Von der Bergstation Wildkogelbahn geht’s los in Richtung Gensbichlscharte (2021 m). Es geht vorbei an einer steinernen Kapelle zum Speichersee auf der Gensbichlalm. Von hier führt der Weg über den Braunkogel hinauf zum Gipfelkreuz am Frühmesser (2233 m). Die Aussicht auf die schneebedeckten 3000er-Gipfel der Hohen Tauern ist spektakulär. Nach einem kurzen Abstieg vom Frühmesser geht es in nordöstlicher Richtung am Panorama-Trail zur Herrensteigscharte. Ohne große Höhenverluste führt der Weg über die Gernscharte zum Steinfeldjoch am Fuße des Rettensteins (2366 m). Unmittelbar unter den Felswänden geht es rechts hinunter zum Stall am Hochscherm. Ab hier folgen wir einem steilen Traktorweg hinunter zur Madlhochalm und zur Baumgartalm, wo unser Taxi (Dany 0664 1406069) bereits auf uns wartet. Der zuvor reservierte Transfer bringt uns zurück zum Ausgangspunkt.