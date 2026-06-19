Kaum ein Folklore-Held dürfte so viele Kostüme getragen haben wie Robin Hood. Hier ist nicht nur die Rede von seinen Tarnungen, sondern auch dem filmischen Kanon – ob nun der Kostümschmalz eines Errol Flynn, der Bryan-Adams-Pathos eines Kevin Costner oder die „Gladiator“-Kopie mit Russell Crowe. Weniger bekannt ist die Legende von Robin Hoods Tod. Eine Interpretation entstand schon 1976 mit Sean Connery. Doch wo „Robin und Marian“ noch vom edlen Kämpfer handelte, zeichnet „The Death of Robin Hood“ ein anderes Bild. Hauptdarsteller und Produzent Hugh Jackman gibt einen alten, verbitterten Robin, dessen Heldentaten nur Legenden sind. Der sich Zeit seines Lebens als Bandit durchgeschlagen, geraubt und gemordet hatte.

In Blutfehden verwickelt

Diese Taten ziehen Blutrache nach sich. Angehörige der Verstorbenen suchen Robin heim, um sich zu rächen, scheitern aber an seiner Überlegenheit. Dieser Trott wird durchbrochen, als sein Freund Little John (Bill Skarsgård) bei ihm auftaucht. Ebenfalls in eine Blutfehde verwickelt, möchte er Frau und Kind befreien. Diese werden von der Familie des toten ersten Mannes festgehalten. Jenem Mann, den Little John erschlug.

Im Zuge des Kampfes wird Robin schwer verletzt, doch Little John erfüllt seinen Todeswunsch nicht. Stattdessen bringt er ihn auf eine Insel, auf der die für ihre Heilkräfte bekannte Priorin Schwester Brigid (Jodie Comer) lebt. Zunächst will Robin so schnell wie möglich wieder fort. Doch als eines Tages Little Johns Tochter auftaucht sowie das letzte Mitglied (Noah Jupe) der sie jagenden Familie, zeigt sich doch noch ein Weg, wie Robin Absolution erlangen könnte.

Nichts für schwache Nerven

Regisseur Michael Sarnoski („Pig“, „A Quiet Place: Day One“) beherrscht in dieser Geschichte eines gebeutelten Helden die leisen Töne ebenso wie die größeren Actionsequenzen. Der Film ist in den ersten Minuten mit seiner Brutalität nichts für schwache Nerven, verliert sich aber auf der Insel in unaufgeregter Beliebigkeit. Der Name Robin Hood dient als Lockstoff für ein zahlendes Publikum. Inhaltlich wartet nur die fahle Mär eines beliebigen Antihelden auf, der Buße tun muss.



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