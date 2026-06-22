In den Königshäusern der heutigen Zeit gehört es fast schon zum guten Ton, wenn sich die blaublütigen Sprösslinge mit Bürgerlichen verbinden. In England ehelichte Prinz William unter großem Applaus Catherine Middleton, in Dänemark heiratete der damalige Kronprinz Frederik die Australierin Mary Donaldson – zwei Beispiele aus einer Reihe royaler Verehelichungen mit nicht adeligen Partnerinnen.

Mehr als ein naives „Naturkind“

Was mittlerweile als Selbstverständlichkeit wahrgenommen wird, war vor 200 Jahren geradezu undenkbar. Damals, als der Bruder von Kaiser Franz I., Erzherzog Johann, die Tochter des Ausseer Postmeisters zur Ehefrau auserkor und Jahre darum kämpfen musste, bis er die kaiserliche Erlaubnis erhielt, Anna Plochl zu heiraten. Die Kunsthistorikerin Gabriele Reiterer zeichnete nun anhand von Tagebüchern und Briefen ein Bild von Anna Plochl, das über das bisher dominierende, nämlich das der Ehefrau des Habsburger-Prinzen, hinausreicht: „Anna Plochl wurde lange als naives „Naturkind“ verklärt – nahezu alle Geschichten über sie enden mit der Heirat mit Erzherzog Johann.“ Das Bild der reinen Liebesromanze erhält damit einigen Schatten, die Autorin zieht aber die Konturen einer schaffenskräftigen Frau.

Zupacken muss die im Jänner 1804 geborene Tochter von Jakob Plochl, dem Postmeister von Aussee, schon früh. Die Familie gehört dem gehobenen Bürgertum des Orts an, die älteste Tochter besucht einige Pflichtjahre die Schule. Im Haus des Lehrers lernt sie Klavier zu spielen. Mit der Rechtschreibung hat sie es nicht so. Sie schreibt nach Gehör, wie die Biografin erzählt. Die Mutter stirbt 1821 nach der Geburt des 13. Kindes, die 17-jährige Anna übernimmt die Aufgaben der Hausfrau. Zwei Jahre zuvor kam es zur ersten flüchtigen Begegnung mit Kaiser-Bruder Erzherzog Johann, am Ufer des Toplitzsees. Der Erzherzog, in den Napoleonischen Kriegen ein glückloser Heerführer, flüchtet vom kaiserlichen Hof in die Bergwelt des Salzkammerguts und ist von Landschaft und Menschen dort angetan. Johann dürfte leicht ins Schwärmen gekommen sein, denn Jahre später entzückt ihn Stainz und Umgebung. Der 37-Jährige entflammt auch für die erst 15 Jahre alte Anna Plochl. Die Blicke des Mädchens beschreibt er mit „gamsaugert“, weil sie „voller Unschuld“ so ruhig seien. Der Prinz hält um die Hand seiner Angebeteten an, man bereitet die Hochzeit vor, doch Bruder Kaiser Franz I. zieht die Zustimmung wieder zurück.

Zusammen mit Anna Plochl im Plättenboot auf dem Toplitzsee. Postkarte nach Gemälde von Matthäus Loder (1781-1828). © Rastl, Albert

Ein Leben unter strengen Vorgaben

Johann schafft Fakten: 1823 zieht Anna offiziell in sein Haus in Vordernberg, wo er ein Radwerk erworben hatte – als Haushälterin. Er residiert im Erdgeschoss, während ihr Kammerl sich im ersten Stock befindet. Ganz so keusch dürfte dieses Zusammenleben nicht sein, denn, wie die Biografin berichtet, schreibt der Erzherzog von gemeinsamen nächtlichen Stunden. Die eher rar ausfallen – der Habsburger-Prinz ist zumeist unterwegs, während Anna in Vordernberg bleibt. Unter strengen Vorgaben. Der Habsburger legt fest, mit wem sie Umgang pflegen darf, wie sie sich zu kleiden hat, wie der Tagesablauf zu sein hat, erteilt Rügen. Anna Plochl leidet unter Einsamkeit, erkrankt immer wieder. Das erste Weihnachtsfest im Vordernberger Haus verbringt sie allein, Johann feiert in Wien bei Bruder Karl und dessen Familie.

Sechs Jahre später stimmt der Kaiser der Hochzeit zu, unter der Bedingung, dass diese in aller Stille stattfinde, der künftigen Ehefrau und den Nachkommen kein Anspruch auf Versorgung und Stand in der Dynastie der Habsburger zukommt. Eine Stunde vor Mitternacht des 18. Februars 1829 wird diese morganatische Ehe in der Kapelle des Mustergutes Brandhof, in der Region Mariazell, geschlossen. Fünf Jahre später erhebt Kaiser Franz seine Schwägerin zur „Freifrau von Brandhofen“. Erst 1850 verleiht ihr der junge Kaiser Franz Joseph den Titel „Gräfin von Meran“. Der Ehe entsprießt ein Sohn, Franz. Johann bleibt umtriebig, gründet Joanneum, Landwirtschaftskammer, Versicherung etc. Anna führt de facto die Güter. 1848, als er kurzzeitig Reichsverweser in Frankfurt wird, findet man sie an seiner Seite. Das Repräsentieren ist ihr zuwider. Als der Erzherzog in der Grazer Leonhardstraße das Palais Meran errichten lässt, bleibt ihr Hauptwohnsitz der Brandhof. Weilt sie in Graz, führt sie ein strenges Regiment über die Dienstboten. Johann stirbt am 11. Mai 1859 in dem Palais, heute Sitz der Kunstuniversität. Die verwitwete Anna setzt rührig die Werke ihres verstorbenen Gemahls fort, betätigt sich wirtschaftlich, kauft Güter, erhält von Kaiser Franz Joseph die Pension einer Feldmarschallswitwe. 81-jährig stirbt sie am 5. August 1885 in ihrem Geburtshaus in Bad Aussee, das noch ihr Johann gekauft hatte. Ihre letzte Ruhestätte findet sie an der Seite des Erzherzogs im Mausoleum von Schloss Schenna in Meran. Erhalten bleibt die Erinnerung an die Frau von Erzherzog Johann freilich nicht als „Gräfin Meran“, sondern noch immer als Anna Plochl, um das Bürgerliche hervorzuheben, das Besondere zu einer Zeit, als eine morganatische Ehe für Habsburger noch verpönt war.