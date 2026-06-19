Wann hat man schon die Gelegenheit, einer Ministerin Auge in Auge in einer Fishbowl gegenüberzusitzen? Bei der Kleine Zeitung Business Stage gab es vergangene Woche im Skyroom des Styria Media Centers diese Premiere, bei der sich Außenministerin Beate Meinl-Reisinger im runden Plenum den Fragen der Kleine-Zeitung-Leser:innen stellte. Zentrales Thema: Österreich und seine Rolle in der EU und der Welt – in Zeiten vielfacher geopolitischer Verwerfungen und Herausforderungen.

Außenministerin Beate Meinl-Reisinger © KLZ / Stefan Pajman

Direkte Fragen an die Ministerin © KLZ / Stefan Pajman

Der bis auf den letzten Platz gefüllte Kleine Zeitung Skyroom © KLZ / Stefan Pajman

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