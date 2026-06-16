Am Montagnachmittag gegen 16.25 Uhr fuhr eine 49-jährige Frau aus dem Bezirk Spittal an der Drau mit ihrem Auto auf der Drautal Straße (B100) aus Richtung Dellach kommend in Fahrtrichtung Greifenburg. Am Beifahrersitz befand sich ihre 13-jährige Tochter. Zur selben Zeit fuhr eine 31-jährige Frau aus dem Bezirk Kitzbühel ebenfalls auf der B 100 in Richtung Greifenburg.

Im Freilandgebiet von Berg im Drautal wollte die 49-jährige Frau nach links abbiegen, wozu sie die Fahrgeschwindigkeit aufgrund des Abbiegevorgangs und des herrschenden Gegenverkehrs verringerte. Aus derzeit unbekannter Ursache fuhr die 31-Jährige auf den vor ihr fahrenden Wagen auf, wodurch es zur Kollision kam.

Die 49-jährige Frau, ihre 13-jährige Tochter und auch die 31-Jährige wurden unbestimmten Grades verletzt und, nach Erstversorgung vor Ort, vom Rettungsdienst ins Bezirkskrankenhaus (BKH) Lienz verbracht. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Im Einsatz standen die Beamten der Polizeiinspektion Greifenburg, das Rote Kreuz Greifenburg, die Freiwillige Feuerwehr Berg im Drautal mit 15 Kameraden sowie die Straßenmeisterei Grafenstein.