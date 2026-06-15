Die Campinganlage „Olachgut“ der Familie Heimo und Anneliese Feiel ist 40 Jahre alt. Das wurde am Wochenende groß gefeiert.

Heimo Feiel blickte in seiner Ansprache auf die Gründung zurück. Für die Unterstützung im Jahr 1986 dankte er der Gemeinde unter dem damaligen Bürgermeister Franz Autischer und der BH Murau. Der Betrieb Olachgut wird inzwischen von Sohn Alexander Feiel geführt, er ist auch Vizebürgermeister in St. Georgen am Kreischberg.

Der Platz wurde mit den Jahren aufgrund seiner hohen Qualität immer beliebter. Das Olachgut wurde auch vom Europäischen Campingverband ausgezeichnet.

Bei der Jubiläumsfeier würdigte die Wirtschaftskammer das Wirken der Familie Feiel mit Ehrenurkunden. Landeshauptmannstellvertreterin Manuela Khom und Bürgermeister Patrick Weilhalter hoben die Leistungen der Familie für den Tourismus hervor.

Die Musikvereine St. Georgen und St. Ruprecht-Falkendorf spielten anlässlich des Jubiläums auf.