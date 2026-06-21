Sie ist häufig anzufinden in Österreich. Die typische Kleinstadt. „Kirche, Hauptplatz, historischer Ortskern. Wie Hartberg“, sagt Florian Kutschera und schon ist man mittendrin im Thema seiner Diplomarbeit. Der 27-Jährige hat vor Kurzem sein Studium der Raumplanung an der TU Wien abgeschlossen. In seiner 200 Seiten umfassenden Diplomarbeit hat er sich mit der Frage beschäftigt, wie sich Kleinstädte rüsten können, um für klimatische Veränderungen gewappnet zu sein.

„Hitzewellen und Starkregenereignisse sind Probleme mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Und wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, landet man schnell beim Schwammstadt-Prinzip“, so Kutschera.

Wasser sammeln und weiter nutzen

Dieses stammt aus dem chinesischen Raum. Es handelt sich um ein Stadtplanungs-Konzept, in dem Regenwasser an Ort und Stelle aufgenommen und gespeichert wird, anstatt es durch die Kanalisation abzuleiten. So sollen Überflutungen vermieden und das Mikroklima verbessert werden.

Denn das gesammelte Wasser kann wiederum zur Pflege von Grünraumzonen genutzt werden. „Es soll ein Kreislauf sein. Und zwar ökologisch, ökonomisch und sozial.“ Denn ein Kaffee unter Baumkronen würde beispielsweise besser schmecken, als neben einem von der Sommersonne aufgeheizten Parkplatz.

Auch in Österreich wurde das Schwammstadt-Prinzip bereits mehrfach umgesetzt. „Lanzenkirchen ist ein Beispiel, aber auch die Zollergasse in Wien“, so der Hartberger. Hier gibt es nun statt Autos konsumfreie Zonen und zahlreiche Rankgerüste für Pflanzen. Auch eine Untersuchung zur Grazer Leonhardstraße, die 2018 umgestaltet wurde, belegt einen positiven Effekt.

Florian Kutschera hat für seine Arbeit drei Plätze in Hartberg – Hauptplatz, Wiener Straße, Welsplatz – unter die Lupe genommen und Verbesserungsvorschläge erarbeitet. Auf seinen Grafiken kommen versickerungsfähige Belege, Regengärten, unterirdische Regen-Tanks und Zisternen zum Einsatz. „Vielleicht inspiriert ja das eine oder andere zur Umsetzung“, erklärt Kutschera auf die Frage, ob seitens der Stadtgemeinde Interesse an der Arbeit – für die es ein „Sehr gut“ gab – besteht.

Das Cover der Diplomarbeit zeigt vorne wie Hartberg jetzt aussieht. Die Hinterseite zeigt, wie es aussehen könnte © Carmen Oster

Schwammstadt in Neudau

Für diese führte der Kutschera auch zahlreiche Interviews. Unter anderem mit Neudaus Bürgermeister Wolfgang Dolesch (SPÖ), der Ende Mai die Neugestaltung der Ortsdurchfahrt feiern durfte. 21.000 Quadratmeter wurden im Schwammstadt-Prinzip gestaltet. „17.000 Quadratmeter waren versiegelt, nach dem Umbau sind es circa 15.500. Wobei die Parkplätze versickerungsfähig gestaltet sind. Also wurden mehr als die 5500 Quadratmeter entsiegelt“, so Dolesch.

Auf diese Weise soll der Hitze-Insel-Effekt hintangehalten werden. Denn, wenn man baulich nichts unternommen hätte, wären aufgrund der Klimaveränderungen im Hochsommer, Abstrahltemperaturen von Beton und Asphalt von bis 65 Grad zu erwarten gewesen, so der Bürgermeister. Nach den Begrünungsmaßnahmen sind es lediglich bis zu 30. „Damit haben wir ein klimafittes Ortszentrum, in dem wir eine Zone aus Wohnen, Arbeiten, Einkaufen, Verweilen und Flanieren geschaffen haben.“

Starkregen als Trauma

Denn hinter Neudau liegen durchaus turbulente Zeiten. Die Marktgemeinde war im Juni 2024 massiv vom Starkregen betroffen. Eine Superzelle, die über das Gebiet zog, verursachte ein 180-jährliches Hochwasser. Die Narben sind auch jetzt noch tief.

Neben dem neu errichteten Hochwasserschutz soll zukünftig auch das Schwammstadt-Prinzip helfen, Wassermengen zu speichern und im Boden zu binden. „Wir haben erst vor wenigen Tagen bei den starken Gewittern gesehen, dass es funktioniert“, so Dolesch.