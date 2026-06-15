Am Freitag versammelte sich die Sozialdemokratie des Bezirks Bruck-Mürzzuschlag in Thörl , um die politischen Schwerpunkte für die kommenden Jahre zu definieren und die Bezirksgremien zu wählen. Rund 180 Delegierte und Gäste nahmen an der Konferenz teil. Als Ehrengast und Hauptreferent konnte der steirische SPÖ-Chef Max Lercher begrüßt werden.

Beim Urnengang wurde der bisherige Bezirksvorsitzende Jörg Leichtfried in seiner Funktion wiedergewählt, zur neuen Bezirksfrauenvorsitzenden wurde Sandra Hillebrand auserkoren. Letztere folgt Maria Fischer nach, die nach vielen Jahren an der Spitze der SPÖ-Frauen nicht mehr kandidierte.

Leitantrag und Erhalt des Reha-Zentrums

Unter dem Titel „Jahrhundertchance nutzen“ wurde auch ein neuer Leitantrag mit neuen Arbeitsschwerpunkten für den Bezirk beschlossen. Mit diesem fordert die SPÖ ein umfassendes Standort- und Investitionspaket für die Region, mit dem man vom Ausbau der Bahnachsen mit dem Semmering-Basistunnel bestmöglich profitieren will.

„Unser Auftrag ist klar: Wir wollen Arbeitsplätze sichern, neue Perspektiven schaffen und dafür sorgen, dass Wertschöpfung, Lebensqualität und gute öffentliche Leistungen in unserer Region bleiben“, erklärte Leichtfried dazu.

Die SPÖ will sich weiterhin für einen Erhalt des Reha-Zentrums in Aflenz stark machen © Peter Drechsler

Neben dem Leitantrag sprach man sich außerdem einstimmig für einen Erhalt des Reha-Zentrums in Aflenz aus. „Unser Maßstab ist einfach und klar: Ist es gut für die Steiermark, sind wir dafür – ist es schlecht, sind wir dagegen. Deshalb ist auch klar, dass wir gemeinsam mit der Bevölkerung und der Belegschaft für den Erhalt der Reha Aflenz kämpfen“, so Max Lercher in seiner Rede bei der Bezirkskonferenz.