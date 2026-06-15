Wie die Pressestelle der Landespolizeidirektion Kärnten am Montagnachmittag mitteilte, kommt es aktuell in Kärnten vermehrt zu Fahrraddiebstählen. Alleine in den vergangenen Stunden seien mehrere Fälle angezeigt worden. Der Schaden, der dadurch bisher entstanden ist, beläuft sich laut Polizei auf mehrere tausend Euro.

Aufgrund der aktuellen Diebstahlserie verweist die Polizei auf Präventionstipps des Bundeskriminalamtes.

Sollte das Fahrrad gestohlen werden, sollte man Anzeige bei der Polizei erstatteten. Wird ein Fahrradraum oder ein Kellerabteil aufgebrochen, ist der Notruf unter 133 zu wählen. „Möglicherweise können noch Spuren gesichert werden“, so die Polizei.