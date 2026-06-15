Unterstützung aus Wien holten sich die Neos im Wahlkampfinale. Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling legte einen Graz-Stopp ein. Sie kennt die Stadt gut, „ich hab ja in Graz studiert und weiß, welches Potential die Stadt hat“. Inhaltlich nimmt der Grazer Neos-Chef Philipp Pointner an manchen Dingen Anleihe, die Emmerling in Wien umgesetzt hat. Zentral dabei: Die Rolle des Stadtrechnungshofes und die Kinderbetreuung.

Wie in Wien wünscht sich Pointner eine Aufwertung des Stadtrechnungshofes – die „Degradierung“ und Umbenennung in Kontrollamt soll wieder rückgängig gemacht werden, fordert Pointner. Dazu müsse klar sein: „Der Stadtrechnungshof braucht Personalhoheit, er muss sich seine Prüfer selbst aussuchen können.“ Und der Neos-Chef wünscht sich auch ein transparentes Monitoring: Was passiert eigentlich mit den Empfehlungen des Rechnungshofes, die regelmäßig in Prüfberichten gemacht werden? Werden die von der Politik umgesetzt oder nicht?

Keine Koalition, aber „Zusammenarbeit in Sachfragen“

Das könnte eine Ergänzung sein zu einem Regierungsmonitor nach Wiener Vorbild, den Pointner auch nach Graz holen will. In Wien ist online abrufbar, wie weit bestimmte Projekte in der Umsetzung sind – damit können sich Bürger einen Überblick verschaffen, wo was weitergeht und wo nicht, so Vizebürgermeisterin Emmerling.

Im Bildungsbereich, speziell in der Kinderbetreuung, unterstreichen beide die Bedeutung von Deutschkenntnissen der Kinder. Da müsse viel mehr investiert werden, was die Neos auf Bundesebene auch machen, so Pointner. Und er betont nochmals: „Keine Koalition mit den extremen Rändern, also mit KPÖ und FPÖ.“ Aber eine „Zusammenarbeit in Sachfragen“ kann er sich mit allen vorstellen.