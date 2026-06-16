Ältere Menschen, für die selbst der kurze Fußweg von der Bim-Haltestelle bis zur Arztpraxis beschwerlich ist, mobilitätseingeschränkte Personen, Grazbesucher, die nach einer Shopping-Tour schwer zu schleppen haben, – sie alle könnten von einer Lösung profitieren, mit der die Grazer Grünen eine Mobilitätslücke schließen möchten. Angedacht ist die Einführung eines Elektro-Shuttles, wie es im Zentrum von Maribor und Ljubljana bereits unterwegs ist. „Wir investieren in Graz in neue Straßenbahnen, bessere Busverbindungen und sichere Wege zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Gleichzeitig wissen wir, dass gerade die letzten Meter oft eine Herausforderung sein können. Genau hier könnte ein Innenstadt-Kavalier helfen“, erklärt Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne).

Vorbild Slowenien

Zum Vorbild nimmt man sich dabei Lösungen, wie es sie in Ljubljana und Maribor bereits gibt. „Wir haben uns das in Maribor angeschaut, es funktioniert unkompliziert. Die meisten Leute, die das Shuttle benötigen, rufen an. Wenn man das Fahrzeug sieht, kann man es aber auch einfach anhalten“, erklärt der Chef der Grazer Verkehrsplanung, Wolfgang Feigl. Haltestellen im eigentlichen Sinn gibt es nicht. Route und Haltepunkte richten sich nach den Wünschen der Passagiere. Nachdem der „Maister“ ein kleines E-Fahrzeug ist, sind Lärm und Emissionen kein Thema.

Fixe Haltestellen hat der „Maister“ nicht. Das Fahrzeug hält dort, wo es gebraucht wird © Matej Kristovic

In Maribor wurde das Einsatzgebiet der Mini-E-Shuttles mit Juni über die Fußgängerzone hinaus erweitert. In Graz findet sich der Innenstadt-Kavalier unter den Zukunftszielen für Graz im grünen Wahlprogramm. Auch wenn die städtischen Verkehrsexperten das neue Mobilitätsangebot gerne auf die Straße bringen möchten, ist freilich noch viel zu klären. „Wo genau das Shuttle unterwegs sein könnte, muss man sich noch anschauen. Eine Gefahrenquelle soll das Angebot natürlich nicht sein“, unterstreicht Feigl. Neben der konkreten Ausgestaltung des Betriebs sind noch rechtliche Rahmenbedingungen und die Finanzierung des Vorhabens zu klären. Kommt das E-Shuttle für die Innenstadt, soll es auf jeden Fall kostenlos zur Verfügung stehen.