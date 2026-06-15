Mit zwei verletzten Polizisten endete die Einsatzfahrt eines Polizeiautos Montagfrüh in Graz. Die beiden Beamten waren gegen 7:20 Uhr auf der Kärntner Straße mit Blaulicht und Folgetonhorn zu einem Einsatz unterwegs und näherten sich der Kreuzung mit der Steinfeldgasse. Dort hatte eine 42-jährige Autofahrerin wegen der roten Ampel gerade angehalten. Als sie das sich nähernde Polizeiauto bemerkte, lenkte sie ihren Wagen nach rechts, um Platz zu machen.

Der Lenker des Polizeiautos musste reagieren und verriss den Dienstwagen. Dieser kam von der Fahrbahn ab, krachte erst gegen einen Ampelmast und einen Ampelschaltkasten und dann gegen die Mauer eines Gebäudes. Der Einsatzfahrer wurde leicht, sein Kollege auf dem Beifahrersitz unbestimmten Grades verletzt. Beide Polizisten wurden ins UKH Graz eingeliefert. Der Sachschaden ist laut Polizei erheblich, die 42-jährige Autofahrerin blieb unverletzt.