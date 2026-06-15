Die dritte Auflage der „heinzelpöls-Trophy“ steigt am Freitag, 19. Juni. Es gibt unterschiedliche Bewerbe: Läufe über ein und zwei Stunden, Staffel- und Walkingbewerbe sowie Bewerbe für Kinder und Jugendliche.



Eine Runde bei den Erwachsenenbewerben ist 1800 Meter lang und führt durch das Ortsgebiet von Pöls. Egal, wie viele Runden man läuft oder geht – nach einer beziehungsweise zwei Stunden hat man das Ziel erreicht.

Es gibt ein Rahmenprogramm mit DJ-Musik am Portierparkplatz sowie Live-Musik an der Strecke und kulinarische Versorgung.



Anmelden kann man sich noch bis Dienstag, 16. Juni, über die Website heinzelpoels.com. Nachnennungen am Tag der Veranstaltung sind möglich.



Beginn ist um 15 Uhr mit den Kinder- und Jugendläufen. Um 17 Uhr fällt der Startschuss für den Zwei-Stunden-Bewerb, um 18 Uhr beginnt der Ein-Stunden-Bewerb.