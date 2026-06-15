Die Ordination eines Grazer Internisten soll jahrelang ein Tatort gewesen sein. Wie nun bekannt geworden ist, soll ein Grazer Internist dort Patientinnen missbraucht haben. Er soll Frauen zum Teil sogar sediert und sich auf einem Gynäkologenstuhl sexuell an ihnen vergangen haben und davon Aufnahmen erstellt haben. Zahlreiche Aufnahmen wurden sichergestellt, die bis ins Jahr 2012 zurückreichen.

Vonseiten der Landespolizeidirektion und der Staatsanwaltschaft Graz bestätigt man, dass die Ermittlungen in dem Fall laufen. Die StA ermittelt bereits seit Herbst 2025. Seit Februar laufen auch polizeiliche Ermittlungen. Die Ermittlungen dürften noch länger andauern. Laut der Staatsanwaltschaft ist die Auswertung der sichergestellten Datenträger mittlerweile im Wesentlichen abgeschlossen.

Opfereinvernahmen großer Teil der Ermittlungen

Bisher wurden laut der Staatsanwaltschaft mehrere bekannte und bislang unbekannte Opfer ermittelt. Mindestens ein Opfer war minderjährig. Die genaue Opferzahl ist noch nicht abschätzbar. Laut der Landespolizeidirektion melden sich immer wieder Frauen, die davon ausgehen, Opfer des Internisten geworden zu sein. Seit dem Öffentlichwerden des Falls melden sich laut Landespolizeidirektion zudem wieder vermehrt mögliche Opfer bei der Polizei. Ein großer Teil der weiterführenden Ermittlungen wird es daher auch sein, mögliche Opfer zu befragen. „Es muss natürlich jedes einzelne Opfer abgeklärt werden“, heißt es aus der Landespolizeidirektion.

Internist praktiziert „sicher nicht mehr in der Steiermark“

Zudem richtet man einen Appell an alle Personen, die das Gefühl haben, selbst Opfer des Internisten geworden zu sein, sich bei der Polizei zu melden. Dies sei sowohl direkt beim Landeskriminalamt (LKA) unter der Telefonnummer 059133/60-3333 oder an jeder Polizeidienststelle möglich. Dort könne eine Opfereinvernahme stattfinden und an die Ermittler weitergeleitet werden.

Auf die Frage, ob der über 60-jährige Internist noch praktiziert, heißt es von der Landespolizeidirektion: „Sicher nicht in der Steiermark.“ Der Verdächtige darf seinen Beruf nicht mehr ausüben. Das bestätigt auf Anfrage auch die Ärztekammer Steiermark. Nähere Details könne man aufgrund des laufenden Verfahrens nicht bekanntgeben.

Rechtshilfeersuchen aus der Schweiz brachte Fall ins Rollen

Ins Rollen gebracht hat den Fall ein Rechtshilfeersuchen aus dem Ausland. Wie die Staatsanwaltschaft Graz auf Anfrage bekannt gibt, erging dieses bereits im Herbst 2025 aus der Schweiz, wo der Beschuldigte ebenfalls eine Praxis betreibt. Erst durch dieses Rechtshilfeersuchen wurde der Fall in der Steiermark bekannt. Die Ermittlungen werden von steirischen Ermittlern geführt.

Aufnahmen sollen bis 2012 zurückreichen

Laut „Kronen Zeitung“ soll einer Klientin das Handy aufgefallen sein, das genau auf ihren Intimbereich gerichtet war. Die Frauen sollen außerhalb der Ordinationszeiten behandelt worden sein, als keine anderen Personen mehr in der Ordination waren. Die sichergestellten Aufnahmen sollen bis 2012 zurückreichen.