„Gerade in einer Zeit, in der alkoholfreie Biere immer stärker an Bedeutung gewinnen, freut uns diese Auszeichnung ganz besonders“, sagt Alois Planner von der Kötschach-Mauthener Biermanufaktur Loncium. Und dazu hat er auch allen Grund. Bei der „Austrian Beer Challenge“ (kurz ABC) in Vorarlberg gelang der Gailtaler Brauerei eine wahre Sensation. In der Kategorie der alkoholfreien Biere konnte man sich gleich alle drei Stockerlplätze sichern und damit österreichweit gegen die Konkurrenz – unter ihnen waren auch zahlreiche große Brauereien – weit hinter sich lassen. Die Goldmedaille ging an das „Hazy Neipa Alkoholfrei“, Silber an die „Sport Gams Dunkel Alkoholfrei“ und Bronze an den beliebten „FreePA“. Letzteres erreicht seit Jahren regelmäßig Spitzenplätze und zählt zu den Aushängeschildern der alkoholfreien Bierlinie von der Biermanufaktur Loncium.

Doch damit nicht genug: Zusätzlich konnte das „Juicy Neipa“ in der Kategorie „India Pale Ale“ die Silbermedaille erringen. „Dieser Erfolg ist eine Bestätigung für die hohe Qualität unserer Biere und die hervorragende Arbeit unseres gesamten Teams. Dafür gilt mein Dank allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Brauerei“, sagt Planner. Die ausgezeichneten Biere sowie sämtliche weiteren Bierspezialitäten sind im Onlineshop, im regionalen Handel und in ausgewählten Gastronomiebetrieben erhältlich.

In der Kategorie der alkoholfreien Biere konnte sich die Biermanufaktur Loncium alle drei Stockerlplätze sichern © Biermanufaktur Loncium

Alles begann mit einem Suppentopf

Vor rund 25 Jahren gründete Planner gemeinsam mit seinem Kollegen Klaus Feistritzer die Biermanufaktur Loncium. Ein Suppentopf der Großmutter diente als erste Brauanlage. Heute zählt das Gailtaler Unternehmen zu den renommiertesten Spezialitätenbrauereien Österreichs. „Wir verstehen uns als Handwerker und Spezialitätenbrauer. Mit naturbelassenem Quellwasser und hochwertigen regionalen Rohstoffen können wir auf ein solides Fundament bauen. In einer Zeit, in der große Industriebrauereien den Markt dominieren, bleiben wir unserer Philosophie treu und produzieren auch künftig Qualitätsbiere fernab der Massenware“, teilen die beiden mit.