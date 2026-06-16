Als Nina Kollmann-Troy ihre Jubiläumskollektion plante und schneiderte, kam die Farbe Schwarz nie infrage. „Das hätte für mich nicht gepasst“, sagt die Grazer Schneidermeisterin. Nach ihrer Brustkrebserkrankung im Jahr 2024 wollte sie mit der Wahl der Farbe ein Zeichen für Lebensfreude und den Mut weiterzumachen setzen, weshalb sie ihre Modenschau „Think Pink Now“ ganz in der Farbe rosa hielt.

Die Farbe hat für Kollmann-Troy eine doppelte Bedeutung. Rosa ist ihre Lieblingsfarbe und auch die Farbe der Pink-Ribbon-Bewegung, die weltweit auf Brustkrebs und dessen Prävention aufmerksam macht. Die Modenschau war ihre Art sich bei der Krebshilfe und für die viele Unterstützung, die sie während ihrer Behandlung erhalten hat, zu bedanken. Ein Teil der Einnahmen kommt der Krebshilfe zugute: „Es gibt Menschen, denen es nicht so gut geht. Denen möchte ich eine Perspektive geben.“

Jedes Stück ist ein Unikat

Seit 25 Jahren führt die 48-Jährige ihr Atelier in Graz. Nach der Meisterprüfung arbeitete sie zunächst bei einem großen Textilunternehmen, bevor sie in die Steiermark zurückkehrte und sich dort selbstständig machte: „Mir war immer schon klar, dass ich das einmal machen würde“, erinnert sie sich. Heute fertigt sie Maßkleidung an, jedes Stück ist ein Unikat, das es so kein zweites Mal gibt: „Wenn Kundinnen zu mir kommen, bekommen sie etwas Besonderes.“

Als die Krebsdiagnose kam, wurde das Atelier für sie zum Rückzugsort. „Diese Arbeit gibt dir in dem Moment, wo alles andere unsicher ist, Sicherheit“, sagt sie. Die Krankheit habe ihren Blick auf Mode übrigens kaum verändert. Wohl aber ihren Blick auf das Leben. Früher arbeitete Kollmann-Troy oft sieben Tage die Woche. Mittlerweile setzt sie Grenzen und achtet darauf, bewusst eine Pause einzulegen: „Ich arbeite nicht mehr am Wochenende“, so die 48-Jährige über ein Learning aus ihrer Krankheit. Trotzdem hofft sie, ihre Kreativität noch so lange wie möglich an der Nähmaschine ausleben zu können: „Hoffentlich darf ich bis zur Pension nähen.“