Im Mittelpunkt des Landjugendprojekts „Für Bienen und Land, Hand in Hand“ stand die Weitergabe der Bedeutung von Regionalität sowie des Schutzes unserer heimischen Bienen an die jüngste Generation. Gemeinsam mit den Kindern wurde ein von der Landjugend selbst gestaltetes Hochbeet bepflanzt. Dabei fanden Himbeerpflanzen ihren Platz im Hochbeet. So können die Kindergartenkinder in Zukunft hautnah erleben, wie regionale Lebensmittel wachsen, gedeihen, zu ernten sind und vor allem auch schmecken. Neben der Gartenarbeit kam auch die Bewegung nicht zu kurz. Bei einer gemeinsamen Turneinheit hatten die Kinder und die Mitglieder der Landjugend viel Spaß und konnten den Tag aktiv gestalten.

Ein weiteres Highlight war das Basteln von Bienen. Mit viel Kreativität entstanden zahlreiche kleine Kunstwerke, die den Kindergarten schmücken werden. Besonders wichtig war der Landjugend auch die Wissensvermittlung. In einem altersgerechten Sachgespräch erfuhren die Kinder Spannendes über Bienen und deren unverzichtbare Rolle für die Natur die Landwirtschaft und die Regionalität. Gemeinsam wurde besprochen, warum Bienen für die Bestäubung von Pflanzen und damit für unsere Lebensmittel von solch großer Bedeutung sind.

Der Tag war sowohl für die Kindergartenkinder als auch für die Mitglieder der Landjugend Ligist-Krottendorf eine wertvolle Erfahrung. Mit viel Freude Gemeinschaft und neuem Wissen wurde gezeigt, wie wichtig es ist, schon der jüngsten Generation die Themen Regionalität, Nachhaltigkeit und Naturschutz näherzubringen.