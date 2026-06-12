Bei der diesjährigen Meisterbriefverleihung im Steiermarkhof in Graz erhielten 69 frisch geprüfte Meisterinnen und Meister in fünf verschiedenen landwirtschaftlichen Ausbildungsgebieten ihre Urkunden. Die Freude über den erzielten höchsten Berufsabschluss und über den Erhalt der Meisterbriefe aus den Händen von Agrarlandesrätin Simone Schmiedtbauer, Landwirtschaftskammer-Präsident Andreas Steinegger und Landarbeiterkammer-Vizepräsident Peter Bedenk war groß.

Auch fünf Personen aus dem stark landwirtschaftlich geprägten Bezirk Südoststeiermark waren unter den ausgezeichneten. Insgesamt 500 Stunden dauerte die Ausbildung und verlangte den Auszubildenden einiges ab. Marlies Haas aus Deutsch Goritz und Siegfried Unz aus Feldbach freuen sich über den Meistertitel in der Fischereiwirtschaft. Paul Vakon aus St. Peter am Ottersbach machte die Ausbildung im Bereich Landwirtschaft. Andreas Schweitzer aus St. Stefan im Rosental und Jonas Kienreich aus Eichkögl erhielten den Meisterbrief im Obstbau und Obstverarbeitung.