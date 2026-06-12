Eine prägende Persönlichkeit der Murauer Gemeinde Krakau ist verstorben: Josef Schnedlitz, einst Bürgermeister der früheren Gemeinde Krakauhintermühlen, wurde 90 Jahre alt.

Neben der Arbeit in seiner kleinen Landwirtschaft mit Privatzimmervermietung und als Milchkontrollor war Josef Schnedlitz im öffentlichen Leben vielseitig tätig. Darunter als Obmann der Agrargemeinschaft Klausnerberg und Obmann des Fremdenverkehrsvereines (später TVB Krakau).

Fünf Jahre war er Gemeindekassier und danach zehn Jahre Bürgermeister von Krakauhintermühlen (1980 bis 1990). Er setzte wesentliche Projekte um und vor allem der Tourismus erfuhr in dieser Zeit einen Aufschwung.

Zudem war er Gründungs-Geschäftsführer des Skiliftes im Jahre 1969, der 1982 an den aktuellen Standort verlegt und erweitert worden ist.

Gesang

Seine Liebe galt dem Gesang. Neben der aktiven Mitwirkung im Kirchenchor Krakauebene leitete Josef Schnedlitz das Männergesangsquartett Krakauebene, das von 1967 bis 1987 zahlreiche Auftritte hatte.

1956 lernte Josef Schnedlitz seine Frau Stefanie kennen, im Jänner 1958 wurde die Ehe geschlossen. Fünf Kinder entstammen dieser Ehe. Seine Ehefrau stieg mit seiner Unterstützung 1972 in die Gastwirtschaft ein. Das „Haus Schaller“ führten sie gemeinsam bis Ende 2007, Sohn Joseph machte daraus den „Schallerwirt“, in dem es auch Volksmusik- und Jodelseminare gibt.

„Ein Visionär“

Bürgermeister Gerhard Stolz bezeichnet den verstorbenen Altbürgermeister als einen Visionär, der bis ins hohe Alter seine Ideen und Ziele verfolgt und wenn möglich auch umgesetzt hat. Er sei in allen Bereichen stets offen für Neues gewesen, sehr bedacht in seinen Äußerungen und habe immer ein Lächeln im Gesicht gehabt.

Die Trauerfeier findet am Montag, 22. Juni, ab 14 Uhr in der Pfarrkirche Krakauebene statt. Das Wachgebet wird am Sonntagabend ab 19 Uhr gebetet.