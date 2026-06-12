Schlag auf Schlag geht es derzeit bei Alternative-Pop-Sänger Johannes Holzinger alias Jo Nara. Nach Debütsingle und -album im Vorjahr sowie dem neuen Song „Graubereich“ im heurigen Februar veröffentlichte der gebürtige Liezener am Freitag eine weitere Single, und zwar „Flugangst“.

Darin setzt sich der ehemalige „The Voice of Germany“-Teilnehmer mit dem Thema „Selbstzweifel“ auseinander. Musikalisch unbeschwerter Soul trifft dabei auf tiefsinnige Dialekt-Lyrics. Es geht um den lähmenden Druck von Vergleichen und die Angst, vor den Augen anderer zu versagen. Doch, wie Holzinger singt: „Amoi foin is nu kan Scheitern.“

Aufstrebende Stimme

Jo Nara kann als aufstrebende Stimme im österreichischen Alternative Pop bezeichnet werden. Seit seinem Debüt vor rund einem Jahr hat er mit seinen Songs über 50.000 Streams und Views verzeichnet. Für das Duo „Pizzera & Jaus“ steht er außerdem seit Jahren als Background-Sänger auf der Bühne. Die Kleine Zeitung nominierte ihn 2025 für die „Köpfe des Jahres“.