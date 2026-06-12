Nach ihren Songs „Flieg los“ und der letzten Sommer-Single „Andiamo“, die man bereits aus dem Radio kennt, meldet sich die Kärntner Sängerin Nora Lisa mit einem neuen Song zurück. „Wie der Sommer klingt“ ist genau dann entstanden, als sie selbst nicht mehr daran geglaubt hat.

Authentisch, ohne sich zu verbiegen

Der Druck, neue Musik zu veröffentlichen, wurde größer – ebenso wie die Zweifel. Gleichzeitig wurde der Kärntner Sängerin immer klarer, dass sie nur noch Musik veröffentlichen möchte, die sich für sie authentisch anfühlt, ohne dass sie sich musikalisch verbiegen oder Erwartungen erfüllen muss. Dann begann sich vieles auf unerwartete Weise zu fügen.

Durch gemeinsame Freundschaften aus Kindertagen entstand der Kontakt zu ihrem neuen Team aus Salzburg und Kärnten. Von Anfang an stimmte die Chemie – sowohl menschlich als auch musikalisch. Nach vielen tiefgründigen Gesprächen über das Leben entstand innerhalb kürzester Zeit der Song „Wie der Sommer klingt“. Er war nicht geplant, sondern ist einfach passiert. Persönliche Gedanken, echte Emotionen und die Erfahrung, dass manche Begegnungen im Leben alles verändern können, fanden wie von selbst ihren Weg in die Musik.

Vertrauen und Aufbruch

Genau davon handelt auch die neue Single: von Vertrauen, Aufbruch und dem Gefühl, endlich angekommen zu sein. Trotz seiner emotionalen Tiefe trägt der Song eine besondere Leichtigkeit in sich – er ist warm, hoffnungsvoll und hat eine mitreißende Melodie.

Mit „Wie der Sommer klingt“ schlägt Nora Lisa ein neues Kapitel auf: persönlicher, authentischer und näher bei sich selbst als je zuvor. Die neue Single ist ab sofort auf allen gängigen Musikplattformen verfügbar „und vielleicht schon bald im Radio zu hören“, hofft sie. Weitere Veröffentlichungen sollen noch in diesem Jahr folgen.