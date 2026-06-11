„Ihnen zuliebe ...“: Erwin Steinhauer in der Oper Graz

Erwin Steinhauer ist einer der profiliertesten und beliebtesten Schauspieler Österreichs. Seine Liebe zur Musik und seine Vielseitigkeit auch als Sänger führen zu einer musikalischen Begegnung in der Oper Graz, wo eine ganz besondere musikalische Melange serviert wird.

Steinhauer wandelt gemeinsam mit klezmer reloaded extended auf den Spuren zweier Legenden: Benatzky & Leopoldi. Der eine Klavierhumorist und Entertainer, der andere höchst erfolgreicher Autorenkomponist für Theater, Operette und Film. Leopoldi, als Jude zur Emigration nach Amerika gezwungen, dort ebenso erfolgreich wie in seiner alten Heimat, nach seiner Rückkehr nach Österreich bis zu seinem Tod geliebt und gefeiert. Benatzky wiederum zeichnet sich verantwortlich für viele höchst erfolgreiche Operetten, etwa das „Weiße Rössl“.

Ihre großen Erfolge werden in einem neuen musikalischen Gewand aufgeführt. Klezmer, Jazz und Wienerlied vereinigen sich zu einer besonderen Melange – zubereitet von einer der besten Klezmer-Bands des Landes, serviert von einem Oberkellner mit Perfektion, Herz und Hingabe.