Beim neuen Ausleitungskraftwerk Tauernbach-Gruben in Matrei in Osttirol läuft der Endspurt. Seit Oktober 2023 wird an der Anlage gebaut, am 8. September soll sie offiziell eröffnet werden. Der Tiroler Energieversorger Tiwag investiert rund 180 Millionen Euro in das Projekt. Mit einer geplanten Jahreserzeugung von rund 85 Millionen Kilowattstunden soll das Kraftwerk künftig einen wichtigen Beitrag zur Stromversorgung leisten. Laut Tiwag kann damit der Bedarf von rund 20.000 Haushalten gedeckt werden. Zudem sollen jährlich etwa 60.000 Tonnen CO₂ eingespart werden. Nach dem Kraftwerk Amlach ist Tauernbach-Gruben damit die zweitstärkste Tiwag-Anlage im Bezirk.

Letzte Arbeiten im Krafthaus

Der 8,5 Kilometer lange Triebwasserweg wurde bereits im vergangenen Jahr fertiggestellt. Derzeit konzentrieren sich die Arbeiten auf das Krafthaus und die Wasserfassung. „Das neue Kraftwerk leistet nicht nur einen wichtigen Beitrag für die Versorgungssicherheit im Bezirk, sondern auch für die Tiroler Energieautonomie“, sagt Tiwag-Vorstandsdirektor Alexander Speckle.

Im Krafthaus des neuen Kraftwerks Tauernbach-Gruben laufen die letzten Montagearbeiten an Generator und Anlagentechnik © Tiwag

Nach Angaben des Unternehmens erfolgen aktuell die letzten Installationen für die Steuerungstechnik. Projektleiter Martin Riedl berichtet, dass es dabei vor allem um die finale Montage der komplexen Anlagensteuerung geht. Auch an der Wasserfassung sind die wesentlichen Arbeiten abgeschlossen. Die Wehrklappe wurde montiert, Entsander und Rechenreinigungsanlage sind bereits betriebsbereit. Noch vor dem Sommer soll der Probebetrieb starten.

Renaturierungsmaßnahmen umgesetzt

Begleitend zum Bau wurden laut Tiwag mehrere Maßnahmen zum Natur- und Gewässerschutz umgesetzt. Einen Schwerpunkt bildeten Renaturierungs- und Ausgleichsprojekte entlang des Tauernbachs. Zuletzt wurde die Herstellung der Fischdurchgängigkeit bei der sogenannten Winterbrücke abgeschlossen. Dabei handelt es sich laut Unternehmen um die größte Einzelmaßnahme im Rahmen der ökologischen Begleitprojekte. Insgesamt wurden bisher zehn Projekte mit einem Investitionsvolumen von 2,5 Millionen Euro umgesetzt. Die Arbeiten sollen rechtzeitig vor der feierlichen Eröffnung Anfang September abgeschlossen sein.