Da ist er also wieder. Zwar war der Abschied von der Bühne dann doch nicht für immer, wie er 2016 beteuerte, doch immerhin neun Jahre lang währte das Langzeit-Sabbatical des Mannes, der sich Graf nennt und nahe Aachen lebt. Er hatte sich komplett ins Privatleben zurückgezogen, ist mit dem Wohnmobil gereist, mit seinen Eltern gewandert und brachte seine Gesundheit auf Vordermann. Irgendwann jedoch war der Drang, wieder Musik zu machen, jedoch einfach übermächtig, und so kehrt der Musiker nun mit dem Album „Liebe Glaube Monster“ zurück, das mit epischen Balladen und großen Emotionen dort weitermacht, wo er 2010 mit „Geboren um zu leben“ den ganzen deutschsprachigen Raum begeisterte. Wir unterhielten uns mit dem Grafen, der auch in der kommenden Staffel von „Sing meinen Song“ zu sehen sein wird, über schweißgebadete Nächte, die KI und die lebenslange Liebe zu seiner Frau.

© ERIK WEISS